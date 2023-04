"आप लोगों का शुक्रिया....आप लोगों की वजह से हिफाजत है", मध्य प्रदेश के शिवपुरी में मीडिया से बोला कुख्यात माफिया अतीक अहमद, देखें वीडियो

Highlights मध्य प्रदेश के शिवपुरी में कुख्यात माफिया अतीक अहमद ने मीडिया से बात की है। इस दौरान उसने मीडिया का शुक्रिया अदा किया है और कहा है कि आप लोगों की वजह से हिफाजत है। बता दें कि अतीक का काफिला कुछ देर बाद झांसी पहुंच जाएगा।

भोपाल: कुख्यात माफिया अतीक अहमद को एक बार फिर से साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा है। इस बार भी अतीक को उसी रूट से लाया जा रहा है जिस रूट से कुछ दिन पहले उसे यूपी लाया गया था। राजस्थान होते हुए उसका काफिला बुधवार की सुबह मध्य प्रदेश के शिवपुरी पहुंच गया है। इस दौरान अतीक ने मीडिया से बात की है और कहा है कि आप लोगों के वजह से ही मैं जिंदा हूं।

इससे पहले जेल से निकलते ही अतीक ने फिर दावा किया था ये लोग मुझे मारना चाहते है। उन्होंने अपनी एनकाउंटर की आशंका जताई थी। बता दें कि अतीक के काफिले के साथ मीडिया भी चल रही है और अब से कुछ ही देर में माफिया का काफिला झांसी में प्रवेश करने वाला है।

जैसे ही अतीक अहमद का काफिला मध्य प्रदेश के शिवपुरी में पहुंचा है, माफिया ने यहां मीडिया से बात की है और शुक्रिया अदा किया है। दरअसल, जब रास्ते में जब अतीक का काफिला रूका था और वह गाड़ी में उठकर बैठ रहा था तो वहां मौजूद कुछ मीडियाकर्मियों ने सवाल पूछा और कहा कि आपको कुछ बोलना है। इस पर अतीक ने जवाब दिया और कहा है कि आप लोगों को शुक्रिया।

#WATCH | Shivpuri, Madhya Pradesh: "It's because of you (the media) that I am safe," says gangster Atiq Ahmed who is being taken to UP's Prayagraj from Gujarat's Sabarmati Jail. pic.twitter.com/oBgbV4xLDi