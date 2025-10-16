सुनील भाटिया को दुबई सरकार ने किया सम्मानित
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 16, 2025 20:14 IST2025-10-16T20:14:04+5:302025-10-16T20:14:46+5:30
इंदौर:इंदौर के सुनील भाटिया पिछले कई वर्षों से अपनी उत्कृष्ट सेवाएं दुबई सरकार को दे रहे हैं. भाटिया की इन्हीं सेवाओं के कारण वहां की सरकार ने दुबई के पुलिस मुख्यालय में नंबर वन का पदक उन्हें प्रदान किया. भाटिया ने इस उत्कृष्ट कार्य से इंदौर और भारत का नाम रोशन किया है.
दुबई सरकार ने उन्हें प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया. जनरल अली अल मरजीकी, जनरल हरेब मोहम्मद सईद अलशम्सी द्वारा सुनील भाटिया को सम्मानित किया गया. इस दौरान जनरल अहमद अब्दुल्ला इब्राहिम भी मौजूद थे. वह दुबई पुलिस के कार्यवाहक कमांडर इन-चीफ हैं.