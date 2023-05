यूपी निकाय चुनाव 2023: मतदान से ठीक 48 घंटे पहले सील कर दी जाएगी भारत-नेपाल सीमा, केवल आपातकालीन सेवाओं को मिलेगी इजाजत

By भाषा | Published: May 2, 2023 07:51 AM

जानकारी के अनुसार, यूपी के महराजगंज, बहराइच, बलरामपुर, श्रावस्ती और लखीमपुर खीरी जिले में चार मई को नगर निकाय चुनावों के तहत मतदान होगा जबकि सिद्धार्थनगर और पीलीभीत में दूसरे चरण में 11 मई को मतदान होने वाला है।

फोटो सोर्स: ANI फाइल फोटो