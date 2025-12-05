IndiGo flight cancellations: इंडिगो आने वाले दिनों में भी कैंसिल करेगा फ्लाइट, एयरलाइंस ने 10 फरवरी तक का मांगा समय

IndiGo flight cancellations: इंडिगो ने 10 फरवरी 2026 तक अपने A320 फ्लीट के लिए पायलट ड्यूटी और आराम के नियमों से अस्थायी छूट का अनुरोध किया है, खासकर रात के ऑपरेशन के लिए। एयरलाइन ने माना कि उसने संशोधित नियमों के तहत जरूरी पायलटों की संख्या का गलत अनुमान लगाया था, जिससे प्लानिंग में चूक हुई और उपलब्ध क्रू की कमी हो गई। इस कमी के कारण सर्दियों के मौसम की चुनौतियों और बढ़ते कंजेशन से ऑपरेशन में और भी ज्यादा रुकावट आई।

नाइट ड्यूटी की परिभाषा वापस ली गई, नाइट-लैंडिंग कैप रोका गया

नाइट ड्यूटी की संशोधित परिभाषा, जिसे पहले आधी रात से सुबह 5 बजे से बदलकर आधी रात से सुबह 6 बजे कर दिया गया था, उसे फिलहाल के लिए वापस ले लिया गया है। प्रति पायलट अधिकतम दो नाइट लैंडिंग की सीमा को भी अस्थायी रूप से रोक दिया गया है, जिससे इंडिगो की स्टाफिंग ज़रूरतों पर कुछ दबाव कम हुआ है। इंडिगो ने चेतावनी दी है कि शेड्यूल को स्थिर करने के लिए काम करने के कारण अगले दो से तीन दिनों तक कैंसलेशन जारी रह सकते हैं। 8 दिसंबर से, एयरलाइन ने आगे की रुकावटों को रोकने और अनुमानितता बहाल करने के लिए ऑपरेशन को कम करने की योजना बनाई है।

तीन दिनों की अफरा-तफरी के बीच लाखों यात्री फंसे

एयरलाइन की बढ़ती ऑपरेशनल समस्याओं के कारण लाखों यात्री फंस गए हैं और सिर्फ 72 घंटों में सैकड़ों उड़ानें रद्द हो गई हैं। यात्रियों की निराशा बढ़ने पर, नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने संकट की समीक्षा के लिए इंडिगो के टॉप मैनेजमेंट के साथ-साथ नागरिक उड्डयन मंत्रालय (MoCA), DGCA और AAI के वरिष्ठ अधिकारियों को बुलाया।

मंत्रालय ने कहा कि वह इंडिगो के नेटवर्क परफॉर्मेंस पर करीब से नज़र रख रहा है क्योंकि नवंबर के आखिर से देश भर में कैंसलेशन बढ़ गए हैं।

इंडिगो ने अफरा-तफरी के लिए FDTL फेज 2 ट्रांजिशन को ज़िम्मेदार ठहराया

इंडिगो ने DGCA को बताया कि यह रुकावट मुख्य रूप से संशोधित फ्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) के फेज 2 के रोलआउट से जुड़ी है, जिसे कोर्ट के निर्देश के बाद 1 नवंबर को लागू किया गया था। एयरलाइन ने माना कि उसने नए फ्रेमवर्क के तहत ज़रूरी पायलटों की संख्या को कम करके आंका था। अपडेटेड क्रू रिक्वायरमेंट डेटा से स्टाफिंग ज़रूरतों में साफ बढ़ोतरी दिखी, खासकर रात की उड़ानों के लिए जहां पायलट थकान के नियम ज़्यादा सख्त हैं और स्लॉट की उपलब्धता कम है। थकान प्रबंधन को मज़बूत करने और पायलट सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिज़ाइन किए गए नए FDTL नियमों ने क्रू रोस्टरिंग पैटर्न को काफी हद तक बदल दिया है।

DGCA ने सख्त निर्देश जारी किए, रोज़ाना कैंसलेशन पर नज़र रखी

रेगुलेटर ने बताया कि इंडिगो रोज़ाना 170-200 उड़ानें रद्द कर रहा है, जो सामान्य स्तर से कहीं ज़्यादा है।

इसके जवाब में, DGCA ने एयरलाइन को ये चीज़ें सबमिट करने का आदेश दिया है:

क्रू रिक्रूटमेंट और एयरक्राफ्ट-इंडक्शन का एक डिटेल्ड रोडमैप

एक रिवाइज्ड ऑपरेशनल-स्टेबिलाइज़ेशन प्लान

पायलट की उपलब्धता और रोस्टरिंग में सुधार पर हर पंद्रह दिन में अपडेट

शेड्यूल को नॉर्मल करने के लिए ज़रूरी FDTL छूट की एक लिस्ट

DGCA ने कहा कि आने वाले दिनों में इंडिगो के नेटवर्क परफॉर्मेंस की रियल-टाइम मॉनिटरिंग जारी रहेगी।

दिल्ली एयरपोर्ट पर स्टाफिंग को नाकाफी बताया गया

डिस्ट्रबेंस बढ़ने पर, DGCA की टीमों ने दिल्ली के टर्मिनल 1 - जो सबसे ज़्यादा प्रभावित था - सहित बड़े एयरपोर्ट्स पर इंस्पेक्शन किया। इंस्पेक्टर्स ने पाया कि इंडिगो के पास फंसे हुए यात्रियों की अचानक बढ़ी भीड़ को संभालने के लिए पर्याप्त पैसेंजर-हैंडलिंग स्टाफ नहीं था, जिससे ओवरक्राउडिंग हुई और ग्राउंड पर मदद धीमी मिली।

एयरलाइन को अब सभी प्रभावित टर्मिनलों पर तुरंत मैनपावर बढ़ाने और सपोर्ट सर्विसेज़ को मज़बूत करने का निर्देश दिया गया है।

सरकार एयरफेयर पर नज़र रख रही है, यात्रियों को बेहतर सपोर्ट देने का आदेश

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने AAI को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि एयरपोर्ट फंसे हुए यात्रियों को लगातार सपोर्ट दें। MoCA ने DGCA से यह भी कहा है कि वह डिस्ट्रबेंस की पूरी अवधि के दौरान एयरफेयर पर नज़र रखे ताकि अचानक या गलत बढ़ोतरी को रोका जा सके।

Web Title: IndiGo will cancel flights in coming days as well airlines have asked for time till February 10