टेक-ऑफ के दौरान रनवे से फिसला इंडिगो का विमान, कीचड़ में फंसा पहिया, सभी यात्री सुरक्षित

Highlights असम के जोरहाट से कोलकाता के लिए गुरुवार को इंडिगो की एक उड़ान को रद्द कर दिया गया। विमान टेक-ऑफ के दौरान रनवे से फिसल गया और उसके पहिए कीचड़ भरे मैदान में फंस गए। एएआई के अधिकारी ने कहा कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी थी और रात करीब 8:15 बजे उड़ान रद्द कर दी गई।

गुवाहाटी: असम के जोरहाट से कोलकाता के लिए गुरुवार को इंडिगो की एक उड़ान को रद्द कर दिया गया क्योंकि विमान टेक-ऑफ के दौरान रनवे से फिसल गया और उसके पहिए कीचड़ भरे मैदान में फंस गए। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) के एक अधिकारी ने पीटीआई को बताया कि जोरहाट-कोलकाता मार्ग पर चलने वाली उड़ान को तकनीकी समस्या के कारण जोरहाट में कई घंटों तक रोके रखने के बाद रद्द कर दिया गया था।

उड़ान दोपहर 2.20 बजे रवाना होने वाली थी लेकिन घटना के बाद उड़ान में देरी हुई। एएआई के अधिकारी ने कहा कि विमान में कुछ तकनीकी खराबी थी और रात करीब 8:15 बजे उड़ान रद्द कर दी गई। अधिकारी ने बताया कि विमान में 98 यात्री सवार थे। सभी यात्री इंडिगो 6E757 से उतर गए और सुरक्षित हैं। संपर्क करने पर इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, "हम फिलहाल जानकारी की जांच कर रहे हैं।"

एक स्थानीय पत्रकार ने ट्विटर पर एक तस्वीर अपलोड की जिसमें एक विमान दिखाई दे रहा था, जो स्पष्ट रूप से रनवे से फिसल गया और विमान के पहिए घास में फंस गए। इंडिगो को टैग करते हुए पत्रकार ने ट्वीट करते हुए लिखा, "गुवाहाटी कोलकाता इंडिगो फ्लाइट 6F 757 (6E757) रनवे से फिसलकर असम के जोरहाट हवाई अड्डे पर कीचड़ भरे मैदान में फंस गई। उड़ान दोपहर 2.20 बजे रवाना होने वाली थी लेकिन घटना के बाद उड़ान में देरी हुई।"

Guwahati Kolkata @indigo flight 6F 757 slips from runway and stucked in muddy field in Jorhat airport in Assam. The flight was scheduled to depart at 2.20 pm but flight delayed after the incident. pic.twitter.com/spDT1BRHNd