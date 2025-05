आसमान में क्षतिग्रस्त हुआ इंडिगो का विमान, दहशत में यात्री; देखें हादसे का भयावह वीडियो

IndiGo Emergency Landing: राजधानी दिल्ली में देर रात मौसम बदलने से तेज आंधी और बारिश हुई। बारिश के साथ कई स्थानों पर ओले गिरे जिससे भारी नुकसान हुआ है। इस बीच, दिल्ली से श्रीनगर जा रहा 227 यात्रियों को लेकर इंडिगो का विमान 21 मई की रात अचानक आसमान में खराब मौसम की चपेट में आ गया।

जिससे विमान में सवार यात्री घबरा गए और विमान के आगे के हिस्से को नुकसान पहुंचा।उड़ान 6E2142 अपने गंतव्य के करीब पहुंच रही थी, तभी विमान पर ओलावृष्टि हुई। पायलट ने शाम 6.30 बजे विमान को श्रीनगर एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतारने से पहले एयर ट्रैफिक कंट्रोल से आपात स्थिति की घोषणा की। हालांकि, इस नाटकीय घटना ने यात्रियों को झकझोर कर रख दिया।

Indigo flight 6E-2142 from Delhi to Srinagar got caught in a severe hailstorm.



The flight landed safely and all passangers are safe.



Hailstorm was so severe that it damaged the plane's nose cone.

विमान के अंदर एक यात्री द्वारा शूट किए गए वायरल वीडियो में दिखाया गया है कि विमान के धड़ पर लगातार ओले गिर रहे हैं, जिससे केबिन में जोरदार कंपन हो रहा है। फुटेज में विमान के खराब मौसम के बीच केबिन में चीख-पुकार और घबराहट के साथ यात्रियों को परेशान होते हुए देखा जा सकता है।

घटनास्थल से मिली रिपोर्ट से पुष्टि होती है कि विमान के उतरने के बाद सभी यात्रियों और चालक दल के सदस्यों को विमान से सुरक्षित निकाल लिया गया। हालांकि, विमान को इतना नुकसान पहुंचा कि एयरलाइन ने इसे "एयरक्राफ्ट ऑन ग्राउंड" (AOG) घोषित कर दिया और तत्काल मरम्मत के लिए इसे ग्राउंड कर दिया।

𝐏𝐚𝐧𝐢𝐜, 𝐜𝐫𝐢𝐞𝐬 𝐚𝐬 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐆𝐨 𝐟𝐥𝐢𝐠𝐡𝐭 𝐡𝐢𝐭𝐬 𝐭𝐮𝐫𝐛𝐮𝐥𝐞𝐧𝐜𝐞, 𝐥𝐚𝐧𝐝𝐬 𝐢𝐧 𝐒𝐫𝐢𝐧𝐚𝐠𝐚𝐫 𝐰𝐢𝐭𝐡 𝐛𝐫𝐨𝐤𝐞𝐧 𝐧𝐨𝐬𝐞



IndiGo flight 6E2142 en route from #Delhi to Srinagar experienced severe weather turbulence mid-air on Tuesday…

भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण के एक अधिकारी ने बताया, "दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E2142 में खराब मौसम (ओलावृष्टि) का सामना करना पड़ा, पायलट ने एटीसी एसएक्सआर (श्रीनगर) को आपात स्थिति की सूचना दी।" उन्होंने कहा, "सभी एयरक्रू और 227 यात्री सुरक्षित हैं और एयरलाइन ने फ्लाइट को एओजी घोषित कर दिया है।"

इंडिगो ने जारी किया बयान

इंडिगो ने भी इस घटना के बारे में एक आधिकारिक बयान जारी किया और कहा कि विमान श्रीनगर हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर गया। बयान में कहा गया, "दिल्ली से श्रीनगर जा रही इंडिगो की फ्लाइट 6E 2142 को रास्ते में अचानक ओलावृष्टि का सामना करना पड़ा। फ्लाइट और केबिन क्रू ने स्थापित प्रोटोकॉल का पालन किया और विमान श्रीनगर में सुरक्षित रूप से उतर गया। विमान के आने के बाद एयरपोर्ट की टीम ने ग्राहकों की देखभाल की और उनकी भलाई और आराम को प्राथमिकता दी। विमान को आवश्यक निरीक्षण और रखरखाव के बाद छोड़ दिया जाएगा।"

बुधवार देर शाम दिल्ली-एनसीआर में अचानक ओलावृष्टि और भारी बारिश हुई, जिससे मौसम में अचानक बदलाव आया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, हरियाणा और आस-पास के क्षेत्रों पर बना चक्रवाती परिसंचरण, जो निचले क्षोभमंडल स्तर पर पंजाब से बांग्लादेश तक फैली एक पूर्व-पश्चिम द्रोणिका के भीतर स्थित है, वर्तमान मौसम पैटर्न को प्रभावित कर रहा है।

Heavy rain and thunderstorm in #Delhi, #Chandigarh and #Kolkata is impacting flights. We understand weather delays are never easy, we sincerely appreciate your patience. Do check your flight status before heading to the airport

अप्रत्याशित मौसम व्यवधान के कारण इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय (IGI) हवाई अड्डे पर कई घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों को निलंबित या डायवर्ट करना पड़ा।

