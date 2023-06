इंडिगो विमान के लैंडिंग के दौरान टला बड़ा हादसा, दिल्ली एयरपोर्ट पर जमीन से टकराया फ्लाइट का पिछला हिस्सा

Highlights दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान में चला बड़ा हादसा दिल्ली एयरपोर्ट पर इंडिगो विमान में चला बड़ा हादसा हादसे में कोई हताहत नहीं

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लैंडिंग के दौरान इंडिगो विमान में बड़ा हादसा होते-होते बचा। लैंडिंग के दौरान विमान का पिछला हिस्सा जमीन से टकरा गया लेकिन गनीमत रही की इससे किसी को भी खतरा नहीं हुआ।

बताया जा रहा है दिल्ली एयरपोर्ट की ये घटना रविवार की है। जब विमान कोलकाता से दिल्ली की ओर जा रहा था। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) के अनुसार, इंडिगो A321-252NX (नियो) विमान VT-IMG उड़ान 6E-6183, सेक्टर कोलकाता - दिल्ली का संचालन करते समय दिल्ली में उतरते समय टेल स्ट्राइक में शामिल था। उड़ान दिल्ली में उतरने के दृष्टिकोण तक असमान थी।

रनवे 27 पर पहुंचने के दौरान, चालक दल ने महसूस किया कि वे सामान्य से अधिक समय तक तैरते रहे और गो-अराउंड शुरू किया। डीजीसीए ने कहा कि विमान के पिछले हिस्से का निचला हिस्सा रवने की सतह से छू गया और क्षतिग्रस्त हो गया।

Aircraft VT-IMG of IndiGo has been grounded after it suffered a tail strike during landing at the Indira Gandhi International Airport in Delhi on 11th June: DGCA (Directorate General of Civil Aviation) pic.twitter.com/w5P3q524Wl