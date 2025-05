Goa Weather: गोवा जाने वाले यात्री ध्यान दें! भारी बारिश ने हवाई उड़ान में डाला खलल, इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी

Goa Weather: इस समय गर्मियों की छुट्टियों का सीजन चल रहा है। जिसका भरपूर फायदा उठाने के लिए लोग यात्राएं कर रहे हैं। भारत में पसंदीदा जगह गोवा यात्रा के लिए रोजाना हजारों लोग आते हैं। लेकिन ऐसा लगता है कि भारी बारिश के कारण गोवा घूमने का आपका प्लान चौपट हो सकता है। जी हां, दरअसल, गोवा में भारी बारिश की आशंका है। जिसके चलते इंडिगो एयरलाइंस ने बुधवार को गोवा के लिए एक यात्रा सलाह जारी की है, जिसमें चेतावनी दी गई है कि राज्य में जारी बारिश से उड़ान संचालन प्रभावित हो सकता है, जिससे संभावित देरी या व्यवधान हो सकता है।

