IndiGo Flight: कुवैत से हैदराबाद जा रहे विमान को मुंबई किया गया डायवर्ट, 'ह्यूमन बम' की धमकी के बाद एक्शन

By अंजली चौहान | Updated: December 2, 2025 09:21 IST2025-12-02T09:20:50+5:302025-12-02T09:21:59+5:30

IndiGo Flight: यह चेतावनी हैदराबाद हवाई अड्डे को एक विस्तृत ईमेल के माध्यम से भेजी गई थी और इसे विशिष्ट माना गया, जिसके कारण तत्काल सुरक्षा प्रतिक्रिया हुई।

IndiGo Flight Kuwait-Hyderabad flight diverted to Mumbai after human bomb threat | IndiGo Flight: कुवैत से हैदराबाद जा रहे विमान को मुंबई किया गया डायवर्ट, 'ह्यूमन बम' की धमकी के बाद एक्शन

IndiGo Flight: कुवैत से हैदराबाद जा रहे विमान को मुंबई किया गया डायवर्ट, 'ह्यूमन बम' की धमकी के बाद एक्शन

IndiGo Flight: कुवैत से हैदराबाद जा रही इंडिगो की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इस धमकी भरे संदेश के बाद फ्लाइट को मुंबई एयरपोर्ट के लिए डायवर्ट कर दिया गया। बताया जा रहा है कि  कुवैत से उड़ान भरने वाले इस फ़्लाइट में बम होने की धमकी वाला मैसेज आया था। यह धमकी भरा मैसेज एक ईमेल से आया था जिसमें 'ह्यूमन बम' होने की चेतावनी दी गई थी। यह मैसेज दिल्ली एयरपोर्ट पर मिला था। इंडिगो एयरलाइंस की तरफ़ से अभी कोई ऑफ़िशियल बयान नहीं आया है।

6E1234 कॉलसाइन वाली फ़्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग के लिए मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी रेस्पॉन्डर्स समेत सिक्योरिटी टीमों को स्टैंडबाय पर रखा गया था। FlightRadar24 के डेटा से पता चला कि यह फ़्लाइट - एक एयरबस A321-251NX - कुवैत से सुबह 1:56 बजे निकला और सुबह 8:10 बजे महाराष्ट्र के मुंबई में लैंड हुआ।

23 नवंबर को, हैदराबाद के राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर बहरीन से शहर आ रही एक फ़्लाइट में बम होने की धमकी मिली, जिसके बाद फ़्लाइट को मुंबई डायवर्ट कर दिया गया, जहाँ वह सुरक्षित लैंड कर गई। PTI न्यूज़ एजेंसी ने एक अधिकारी के हवाले से बताया कि आखिरकार धमकी एक धोखा निकली।

पुलिस ने कहा कि RGI एयरपोर्ट के अधिकारियों ने एक शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया है।

एयरपोर्ट को मिले धमकी भरे ईमेल में दावा किया गया था कि बहरीन से हैदराबाद आ रही फ़्लाइट में बम रखा गया है। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इसके बाद, फ़्लाइट को मुंबई डायवर्ट कर दिया गया, जहाँ वह सुरक्षित रूप से लैंड कर गई।

न्यूज़ एजेंसी ने अधिकारी के हवाले से कहा, "वहाँ सिक्योरिटी चेकिंग की गई और कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और बम की धमकी एक धोखा निकली।"

Web Title: IndiGo Flight Kuwait-Hyderabad flight diverted to Mumbai after human bomb threat

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :Indigo AirlinesIndigo AirlinesFlightbombMumbaiहवाई जहाजबममुंबईहैदराबाद