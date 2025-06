लेह जा रही इंडिगो में आई खराबी, दिल्ली वापस लौटी फ्लाइट

IndiGo Flight: यात्री विमानों में तकनीकी खराबी का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। एयर इंडिया हो या इंडिगो, हर रोज कोई न कोई ऐसी खबर सामने आ रही है जिसमें खराबी के कारण फ्लाइट को अचानक लैंड कराना पड़ रहा है। ताजा मामला 19 जून, गुरुवार का है। जब इंडिगो की दिल्ली से लेह जाने वाली फ्लाइट 6E2006 तकनीकी खराबी के कारण 19 जून को उड़ान भरने के दो घंटे बाद राष्ट्रीय राजधानी लौट आई।

फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com ने दिखाया कि A320 विमान दो घंटे तक हवा में रहने के बाद वापस दिल्ली लौट आया। रिपोर्ट के अनुसार, इसका कारण तकनीकी समस्या थी।

पीटीआई द्वारा रिपोर्ट किए गए एक आधिकारिक बयान में, एयरलाइन के प्रवक्ता ने कहा: "19 जून 2025 को दिल्ली से लेह के लिए उड़ान भरने वाली इंडिगो की फ्लाइट 6E 2006 तकनीकी समस्या के कारण मूल स्थान पर लौट आई, जिसके कारण लेह में उतरने में परिचालन संबंधी प्रतिबंध लग गए। प्रक्रियाओं के अनुसार, पायलट वापस दिल्ली लौट आया।"

परिचालन फिर से शुरू करने से पहले विमान का आवश्यक रखरखाव किया जा रहा है। प्रवक्ता ने कहा, "इस बीच, ग्राहकों को लेह ले जाने के लिए वैकल्पिक विमान की व्यवस्था की गई है।"

इंडिगो ने कहा कि यात्रियों को हुई असुविधा के लिए उसे खेद है। विमान में सवार यात्रियों की संख्या के बारे में जानकारी तत्काल उपलब्ध नहीं हो पाई।

गुरुवार को एक अन्य मामले में, तिरुपति से हैदराबाद जाने वाली स्पाइसजेट की फ्लाइट उड़ान भरने के तुरंत बाद अपने प्रस्थान बिंदु पर वापस लौट आई।

IndiGo's Delhi-Leh flight returns after take-off. IndiGo says, "No emergency declared". India Today's Amit Bhardwaj shares details #ITVideo#AirTravel#Delhi#Leh | @SnehaMordani@tweets_amitpic.twitter.com/w1TDsaIMA6