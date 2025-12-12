IndiGo Crisis: इंडिगो के 4 उड़ान संचालन अधिकारियों का निलंबन, सीईओ पीटर एल्बर्स आज डीसीजीए समिति से करेंगे मुलाकात
By अंजली चौहान | Updated: December 12, 2025 11:06 IST2025-12-12T11:04:21+5:302025-12-12T11:06:35+5:30
IndiGo Crisis: नियामक द्वारा इंडिगो की निगरानी करने वाले 4 उड़ान संचालन निरीक्षकों को निलंबित किया गया
IndiGo Crisis: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (डीजीसीए) की एक विशेष चार सदस्यीय समिति शुक्रवार, 12 दिसंबर को इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स से मुलाकात करेगी और पिछले सप्ताह हुई व्यापक फ्लाइट कैंसलेशन के बारे में उनसे पूछताछ करेगी।
यह कमेटी इंडिगो की वजह से हुई दिक्कतों की जांच के लिए बनाई गई थी, जिससे कई एयरपोर्ट पर काफी अफरा-तफरी मच गई थी।
एयरलाइन के बड़े पैमाने पर कैंसलेशन और देरी के जवाब में, DGCA ने अपनी निगरानी बढ़ा दी है और ऑपरेशन को आसान बनाने के लिए कई उपाय लागू किए हैं।
इस बीच, एविएशन रेगुलेटर DGCA ने इंडिगो फ्लाइट में रुकावटों के सिलसिले में शुक्रवार को चार फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टरों को सस्पेंड कर दिया। फ्लाइट ऑपरेशन इंस्पेक्टर (FOI) एयरलाइन सुरक्षा, पायलट ट्रेनिंग और ऑपरेशनल नियमों का पालन करते हैं।
इससे पहले, DGCA ने बड़े पैमाने पर कैंसलेशन के बाद इंडिगो के CEO पीटर एल्बर्स को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। एयरलाइन ने कारण बताओ नोटिस का जवाब देते हुए जवाब देने के लिए और समय मांगा, जिसमें कहा गया कि इस समय "ऑपरेशन की जटिलता और बड़े पैमाने" को देखते हुए, "असल में सही कारण बताना संभव नहीं है।"
इंडिगो ने इस गड़बड़ी के कुछ शुरुआती कारणों की पहचान की है, जिसमें फ़्लाइट ड्यूटी टाइम लिमिटेशन (FDTL) ऑर्डर भी शामिल है।
इंडिगो का कहना है कि ऑपरेशन की जटिलता और बड़े पैमाने के कारण इस समय "असल में सही कारण बताना संभव नहीं है"। उन्होंने बताया कि DGCA के मैनुअल में SCN के लिए पंद्रह दिन की रिस्पॉन्स टाइमलाइन दी गई है, जिससे पता चलता है कि एक पूरा 'रूट कॉज़ एनालिसिस' (RCA) करने के लिए और समय चाहिए। DGCA ने इंडिगो के कारण बताओ नोटिस के जवाब का हवाला देते हुए कहा, "पूरा RCA पूरा होने के बाद शेयर किया जाएगा।"
एयरलाइन के एक प्रवक्ता ने गुरुवार को कहा, इंडिगो पिछले कुछ दिनों में ऐसे बुरी तरह प्रभावित कस्टमर्स को ₹10,000 के ट्रैवल वाउचर देगा, और उन वाउचर का इस्तेमाल अगले 12 महीनों के लिए इंडिगो की किसी भी यात्रा के लिए किया जा सकता है।
प्रवक्ता ने कहा कि यह मुआवज़ा मौजूदा सरकारी गाइडलाइंस के तहत कमिटमेंट के अलावा है, जिसके अनुसार, इंडिगो उन कस्टमर्स को फ़्लाइट के ब्लॉक टाइम के आधार पर ₹5000 से ₹10,000 का मुआवज़ा देगा, जिनकी फ़्लाइट डिपार्चर टाइम के 24 घंटे के अंदर कैंसल हो गई थीं।