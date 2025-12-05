IndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

By रुस्तम राणा | Updated: December 5, 2025 17:29 IST2025-12-05T17:24:42+5:302025-12-05T17:29:13+5:30

एविएशन मिनिस्टर नायडू ने कहा कि जांच में यह देखा जाएगा कि इंडिगो में क्या गलत हुआ, जहां भी ज़रूरी होगा, सही कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय की जाएगी।

IndiGo Crisis Govt orders high-level inquiry; places DGCA's FDTL orders in abeyance with immediate effect | IndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

IndiGo Crisis: सरकार ने हाई-लेवल जांच के आदेश दिए, DGCA के FDTL ऑर्डर तुरंत प्रभाव से रोके गए

नई दिल्ली:इंडिगो के बिगड़ते संकट के बीच, सरकार ने शुक्रवार को इस गड़बड़ी की हाई-लेवल जांच के आदेश दिए। एविएशन मिनिस्टर नायडू ने कहा कि जांच में यह देखा जाएगा कि इंडिगो में क्या गलत हुआ, जहां भी ज़रूरी होगा, सही कार्रवाई के लिए जवाबदेही तय की जाएगी, और भविष्य में ऐसी दिक्कतों को रोकने के लिए उपाय सुझाए जाएंगे, ताकि यात्रियों को फिर से ऐसी मुश्किलों का सामना न करना पड़े।

नायडू ने यह भी कहा कि एविएशन वॉचडॉग DGCA द्वारा जारी FDTL ऑर्डर को अभी के लिए तुरंत रोक दिया गया है ताकि ऑपरेशन को स्थिर किया जा सके और प्रभावित यात्रियों को राहत देने को प्राथमिकता दी जा सके। उन्होंने कहा कि एयरलाइंस को सभी यात्रियों को समय पर और सही अपडेट देने और ऑटोमैटिक रिफंड पक्का करने का भी निर्देश दिया गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक, अकेले शुक्रवार को इंडिगो ने 400 से ज़्यादा फ्लाइट्स कैंसिल कर दीं – जिससे पहले से ही फंसे हुए कई यात्रियों की परेशानी और बढ़ गई।

इंडिगो का संकट गहराता जा रहा है - यह गड़बड़ कैसे शुरू हुई?

जो एक दिन में कैंसलेशन और देरी से शुरू हुआ था – अब चार दिन की कहानी बन गया है। इस पूरे हफ़्ते, 20 साल पुरानी डोमेस्टिक कैरियर इंडिगो के नेटवर्क पर भारत के बड़े एयरपोर्ट्स पर फ़्लाइट कैंसल होने और देरी होने की संख्या बढ़ती जा रही है। 2 दिसंबर से यात्रियों द्वारा देरी की रिपोर्ट के साथ, आज, 5 दिसंबर को भी सर्विस में रुकावट जारी रही। पीटीआई ने बताया कि देश के एयरपोर्ट्स पर कम से कम 400 फ़्लाइट्स कैंसल हुईं।

Web Title: IndiGo Crisis Govt orders high-level inquiry; places DGCA's FDTL orders in abeyance with immediate effect

भारत से जुड़ीहिंदी खबरोंऔर देश दुनिया खबरोंके लिए यहाँ क्लिक करे.यूट्यूब चैनल यहाँ इब करें और देखें हमारा एक्सक्लूसिव वीडियो कंटेंट. सोशल से जुड़ने के लिए हमारा Facebook Pageलाइक करे

टॅग्स :IndigoIndigo Airlinesइंडिगो