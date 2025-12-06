IndiGo Crisis: इंडिगो ने 5वें दिन की सैकड़ों उड़ानें की रद्द, दिल्ली-मुंबई समेत कई शहरों में हवाई यात्रा प्रभावित

IndiGo Crisis: इंडिगो की उड़ानों पर आया संकट पांचवें दिन भी नहीं सुलझा है। शनिवार को लगातार पांचवें दिन भी जारी रहा, जिसमें बड़े एयरपोर्ट्स पर सैकड़ों घरेलू उड़ानें रद्द कर दी गईं, जो चल रहे संकट का अब तक का सबसे बुरा दौर है।

एविएशन अधिकारियों ने कहा कि स्थिति पर "करीब से नज़र रखी जा रही है", और शेड्यूल लगातार बिगड़ने के कारण जल्द ठीक होने के कोई संकेत नहीं दिख रहे हैं। प्रमुख एयरपोर्ट्स ने दिन भर कैंसलेशन में भारी बढ़ोतरी की सूचना दी।

रिपोर्ट के अनुसार, मुंबई में सबसे ज़्यादा असर पड़ा, जहाँ 109 उड़ानें रद्द हुईं, जबकि दिल्ली में 86 उड़ानें रद्द हुईं, जिससे भारत के दो सबसे व्यस्त हब पर ऑपरेशन ठप हो गए।

यह रुकावट दूसरे मेट्रो शहरों में भी फैली: हैदराबाद में 69 कैंसलेशन, बेंगलुरु में 50, पुणे में 42, और चेन्नई में लगभग 30 कैंसलेशन हुए।

अहमदाबाद में, चल रही कमी के बीच 19 उड़ानें सेवा से हटा दी गईं।

यह एयरलाइन, जो आम तौर पर 400 से ज़्यादा विमानों के बेड़े के साथ हर दिन लगभग 2,300 उड़ानें संचालित करती है, गंभीर क्रू की कमी और प्लानिंग में चूक से जूझ रही है।

शुक्रवार देर रात, एयरलाइन ने एक्स पर एक सार्वजनिक माफी जारी की, जिसमें संकट की गंभीरता को स्वीकार किया गया।

बयान में कहा गया, "हम दिल से माफी मांगते हैं और समझते हैं कि पिछले कुछ दिन आप में से कई लोगों के लिए कितने मुश्किल रहे हैं," यह मानते हुए कि समस्या "रातों-रात हल नहीं होगी" लेकिन यात्रियों को आश्वासन दिया कि ऑपरेशन को जल्दी से बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है।

इंडिगो ने यह भी पुष्टि की कि रद्द उड़ानों के लिए रिफंड यात्रियों को उनके मूल पेमेंट चैनलों के माध्यम से ऑटोमैटिक रूप से जारी किए जा रहे हैं।

एयरलाइन के CEO ने शुक्रवार को कहा कि घरेलू ऑपरेशन 10 से 15 दिसंबर के बीच सामान्य होने की उम्मीद है, लेकिन चेतावनी दी कि इंडिगो के नेटवर्क के आकार को देखते हुए रिकवरी धीरे-धीरे होगी।

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने कहा कि स्थिति पहले ही "हल होने की कगार पर है"। उन्होंने कहा कि दिल्ली, मुंबई और चेन्नई सहित प्रमुख मेट्रो शहरों में भीड़ काफी कम हो गई है, और शुक्रवार शाम तक ज़्यादातर पेंडिंग यात्रियों का बैकलॉग क्लियर कर दिया गया था।

