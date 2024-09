शुरुआत में भारत के अंतरिक्ष स्टेशन का संचालन रोबोट करेंगे, 2028 तक शुक्र की परिक्रमा करने वाले मिशन की योजना, इसरो प्रमुख एस सोमनाथ ने दी जानकारी

Highlights भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है केंद्र सरकार ने हाल ही में इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है भारत की योजना 2028 तक शुक्र की परिक्रमा करने वाले मिशन की भी है

India's Space Station: भारत 2035 तक अपना अंतरिक्ष स्टेशन लॉन्च करने की योजना बना रहा है और केंद्र सरकार ने हाल ही में इसके लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) ने कहा कहा है कि एक बार अंतरिक्ष स्टेशन बन जाने के बाद, एजेंसी की योजना है कि भारतीय अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा इसे अपना आधार बनाने से पहले प्रारंभिक चरण के लिए मिशन को रोबोटिक का रखा जाए। यानी कि इंसानों से पहले इसका प्रबंधन रोबोट करेंगे।

CNN-News18 से एक बातचीत के दौरान इसरो के अध्यक्ष डॉ. एस सोमनाथ ने कहा कि हम योजना बना रहे हैं कि यह अधिक रोबोटिक प्रकृति का होगा क्योंकि अब अधिकांश काम रोबोट द्वारा किया जाता है। एक बार जब हमें सूक्ष्म गुरुत्वाकर्षण का वातावरण मिल जाता है तो हम वहां इंसान भेज सकते हैं और वापस ला सकते हैं। एस सोमनाथ ने कहा कि हम इस तरह से आगे बढ़ रहे हैं कि पहला चरण रोबोटिक होगा। उसके बाद, हमारे पास अंतरिक्ष यात्रियों के साथ एक नियमित मिशन होगा।

इसरो प्रमुख ने कहा कि भारत की योजना 2028 तक शुक्र की परिक्रमा करने वाले मिशन की भी है। हालाँकि भारत ने मंगल की परिक्रमा करने वाले मिशन को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है, लेकिन शुक्र के मामले में स्थिति अलग है। इस ग्रह पर वायुमंडलीय दबाव अन्य ग्रहों की तुलना में अधिक है, तथा इसके चारों ओर घने बादल हैं।

