Omicron Subvariant BA.4: भारत में मिला ओमीक्रोन सबवेरिएंट BA.4 का पहला मामला, INSACOG की पुष्टि

नई दिल्ली: भारत में ओमीक्रोन सबवेरिएंट बीए.4 का पहला मामला सामने आया है। यह केस हैदराबाद में पाया गया है और आईएनएसएसीओजी (INSACOG) ने इसकी पुष्टि की है। मीडिया सूत्रों के अनुसार, कोरोनावायरस का यह स्ट्रेन, BA.2 सबवेरिएंट की तरह है।

नए ओमीक्रोन बीए.4 सबवेरिएंट का पहला मामला तेलंगाना, हैदराबाद से सामने आया। कथित तौर पर, नमूना एक अफ्रीकी नागरिक में मिला है जो हैदराबाद हवाई अड्डे पर भारत आया था। व्यक्ति से सैंपल की सीक्वेंसिंग करने पर पता चला कि उसके पास BA.4 ओमीक्रोन वेरिएंट था।

