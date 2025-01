Indian Railways: घने कोहरे की वजह से 24 से ज्यादा ट्रेनें लेट, यात्रियों को करना पड़ रहा लंबा इंतजार; देखें लिस्ट

Indian Railways: पूरे उत्तर भारत में ठंड के कारण घना कोहरा छाया हुआ है। कोहरे की वजह से आम जीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। जीरो विजिबिलिटी के कारण कई ट्रेनें लेट है तो कईयों के समय में बदलाव किया गया है। शुक्रवार को कई क्षेत्रों में दृश्यता काफी कम हो गई, जिससे मौसम संबंधी स्थितियों के कारण दिल्ली से रवाना होने वाली कम से कम 24 ट्रेनें देरी से चल रही हैं। प्रभावित ट्रेनों में अयोध्या एक्सप्रेस 4 घंटे की देरी से चल रही है, जबकि गोरख एक्सप्रेस 2 घंटे 50 मिनट की देरी से चल रही है। बिहार क्रांति एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट और श्रम शक्ति एक्सप्रेस 3 घंटे 10 मिनट की देरी से चल रही है।

#WATCH | Visibility affected as a thick blanket of fog descended over Delhi.



Visuals from Dwarka Expressway. pic.twitter.com/xPwjWHmDZe — ANI (@ANI) January 3, 2025

#WATCH | Delhi: Several trains delayed at New Delhi railway station due to fog as coldwave grips the city.



(Visuals from New Delhi Railway station) pic.twitter.com/NucZl6ZCGQ — ANI (@ANI) January 3, 2025

ये ट्रेनें कोहरे से प्रभावित

अयोध्या एक्सप्रेस – 145 मिनट देरी से

फरक्का एक्सप्रेस – 161 मिनट देरी से

गोरख धाम एक्सप्रेस – 172 मिनट देरी से

बिहार संपर्क क्रांति एक्सप्रेस – 198 मिनट देरी से

महाबोधि एक्सप्रेस – 255 मिनट देरी से

कालिंदी एक्सप्रेस – 181 मिनट देरी से

#WATCH | Visibility affected as a thick blanket of fog descended over Madhya Pradesh's Gwalior pic.twitter.com/zHUKL43Skm — ANI (@ANI) January 3, 2025

ब्रह्मपुत्र एक्सप्रेस – 229 मिनट देरी से

श्रम शक्ति एक्सप्रेस – 129 मिनट देरी से

बाबा बैद्यनाथ धाम एक्सप्रेस – 199 मिनट देरी से

नंदन कानन एक्सप्रेस – 202 मिनट देरी से

मालवा एक्सप्रेस – 169 मिनट देरी से

आरजेपीबी तेजस राजधानी एक्सप्रेस – 134 मिनट देरी से

रीवा अंत्योदय एक्सप्रेस – 145 मिनट देरी से

जबलपुर निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 169 मिनट देरी से

दौलाधार एक्सप्रेस – 104 मिनट देरी से

मेवाड़ एक्सप्रेस – 122 मिनट देरी से

यूपी संपर्क क्रांति एक्सप्रेस – 92 मिनट देरी से

अकाल तख्त एक्सप्रेस – 134 मिनट देरी से

छत्तीसगढ़ संपर्क क्रांति एक्सप्रेस – 140 मिनट देरी से

एलटीटी हरिद्वार एक्सप्रेस – 167 मिनट देरी से

आरकेएमपी निजामुद्दीन सुपरफास्ट एक्सप्रेस – 167 मिनट देरी से

तेलंगाना एक्सप्रेस – 109 मिनट देरी से

संपर्क क्रांति एक्सप्रेस – 98 मिनट देरी से

उड़ान सेवाएं प्रभावित

उत्तर भारत में सर्दियों के मौसम के कारण काफी व्यवधान पैदा हो रहे हैं, जिससे उड़ान सेवाएं देरी और परिचालन चुनौतियों का सामना कर रही हैं। इस मौसम में आम तौर पर घने कोहरे और कम दृश्यता ने यात्रा कार्यक्रमों को बुरी तरह प्रभावित किया है। कई एयरलाइनों ने यात्रियों के लिए यात्रा सलाह जारी की है, जिसमें उन्हें हवाई अड्डे पर जाने से पहले उड़ान की स्थिति की जांच करने का आग्रह किया गया है। एयरलाइनें यात्रियों को किसी भी बदलाव के बारे में सूचित रखने के लिए एसएमएस और ईमेल सूचनाओं के माध्यम से अपडेट भी दे रही हैं।

#WATCH | Amritsar, Punjab: Visibility affected as a layer of dense fog covers the city amid the cold wave. pic.twitter.com/CNYQWdBixj — ANI (@ANI) January 3, 2025

इस बीच, भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने दिल्ली-एनसीआर में कोहरे के लिए "ऑरेंज अलर्ट" जारी किया है, जिसमें बेहद कम दृश्यता की चेतावनी दी गई है। कई इलाकों में शून्य दृश्यता दर्ज की गई है, जिससे यात्रा करना चुनौतीपूर्ण हो गया है। क्षेत्र में चल रही शीत लहर ने निवासियों की मुश्किलें और बढ़ा दी हैं, जिससे कठोर सर्दियों के मौसम के कारण होने वाली परेशानियाँ और बढ़ गई हैं।

