US tariffs: ये तीन शर्तें पूरी होने पर भारतीय वस्तुओं पर नहीं लगेगा 50% अमेरिकी टैरिफ
By रुस्तम राणा | Updated: August 26, 2025 14:26 IST2025-08-26T14:26:14+5:302025-08-26T14:26:14+5:30
ट्रंप के व्यापारिक आक्रमण से भारत सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों में शामिल होने की संभावना है, क्योंकि बुधवार को भारतीय आयातों पर टैरिफ बढ़कर 50% हो जाएगा।
नई दिल्ली: अमेरिका ने भारतीय उत्पादों पर अतिरिक्त 25% टैरिफ लागू होने से एक दिन पहले ही इसकी अधिसूचना जारी कर दी है। लेकिन कुछ वस्तुओं को कुछ समय के लिए राहत मिल सकती है। होमलैंड सुरक्षा विभाग द्वारा जारी नोटिस में कहा गया है, "6 अगस्त 2025 के राष्ट्रपति के कार्यकारी आदेश 14329 को प्रभावी करने के लिए, जिसने भारत के उत्पादों के आयात पर शुल्क की एक निर्दिष्ट दर लगाई थी, होमलैंड सुरक्षा सचिव ने निर्धारित किया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के सामंजस्यपूर्ण टैरिफ अनुसूची (HTSUS) को संशोधित करने के लिए उचित कार्रवाई की आवश्यकता है, जैसा कि इस नोटिस के अनुलग्नक में निर्धारित किया गया है।"
इसमें आगे कहा गया है, "इस दस्तावेज़ के अनुलग्नक में निर्धारित शुल्क भारत के उन उत्पादों के संबंध में प्रभावी होंगे जो 27 अगस्त 2025 को पूर्वी डेलाइट समय के अनुसार रात्रि 12:01 बजे या उसके बाद उपभोग के लिए प्रवेश किए जाते हैं, या उपभोग के लिए गोदाम से निकाले जाते हैं।"
भारतीय उत्पादों पर 50% अमेरिकी टैरिफ लागू नहीं होगा यदि:
- उन्हें 27 अगस्त 2025 को 12:01 पूर्वाह्न ईएसटी से पहले अमेरिका में प्रवेश करने से पहले लोडिंग बंदरगाह पर एक जहाज पर लादा गया और अंतिम रूप से लोडिंग और ट्रांजिट के लिए रखा गया हो।
- उन्हें 17 सितंबर 2025 को 12:01 पूर्वाह्न ईएसटी से पहले उपभोग के लिए प्रवेश कराया जाता है, या उपभोग के लिए गोदाम से निकाला जाता है।
- आयातकर्ता एक नई सामंजस्यपूर्ण टैरिफ अनुसूची घोषित करके प्रमाणित करता है कि उत्पाद इस इन-ट्रांजिट अपवाद के लिए योग्य हैं।
जिन उत्पादों को 50% अमेरिकी टैरिफ से छूट दी गई है, उनमें लोहा और इस्पात, एल्युमीनियम और तांबे से बने सामान, साथ ही यात्री वाहन, हल्के ट्रक और ऑटो कंपोनेंट शामिल हैं। भारत के फार्मा क्षेत्र के साथ-साथ इलेक्ट्रॉनिक्स (चिप्स, मोबाइल फोन और टैबलेट) को भी छूट दी गई है।
