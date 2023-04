विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली वायुसेना की पहली महिला अफसर बनीं, मध्य प्रदेश में दिखाया था अदम्य साहस, जानिए

Highlights विंग कमांडर दीपिका मिश्रा बनीं वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायु सेना की पहली महिला अधिकारी। मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान साहसिक कार्यों के लिए उन्हें ‘वायु सेना पदक’ (वीरता) से सम्मानित किया गया। दीपिका मिश्रा ने आठ दिनों तक चले बचाव अभियान में महिलाओं और बच्चों सहित 47 लोगों की जान बचाई थी।

नयी दिल्ली: विंग कमांडर दीपिका मिश्रा वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायु सेना की पहली महिला अधिकारी बन गईं हैं। वायुसेना के प्रवक्ता के अनुसार, राजस्थान निवासी दीपिका मिश्रा हेलीकॉप्टर पायलट हैं।

उन्हें मध्य प्रदेश में बाढ़ राहत अभियान के दौरान ‘‘अदम्य साहसिक’’ कार्य के लिए गुरुवार को ‘वायु सेना पदक’ (वीरता) से सम्मानित किया गया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वी. आऱ चौधरी ने सुब्रतो पार्क में वायुसेना सभागार में आयोजित अलंकरण समारोह में कई अधिकारियों और वायु योद्धाओं को युद्ध सेवा पदक और अन्य पुरस्कार दिए।

प्रवक्ता ने कहा कि वायुसेना के दो अधिकारियों को युद्ध सेवा पदक, 13 अधिकारियों और वायु योद्धाओं को वायु सेना पदक (वीरता), 13 अधिकारियों को वायु सेना पदक और 30 को विशिष्ट सेवा पदक प्रदान किये गये। उन्होंने कहा कि कुल 58 व्यक्तियों को पुरस्कार प्रदान किया गया जिनमें से 57 वायुसेना से और एक सेना से है।

विंग कमांडर दीपिका मिश्रा के बारे में उन्होंने कहा कि वायुसेना के इतिहास में वीरता पुरस्कार पाने वाली वह वायुसेना की पहली महिला अधिकारी हैं। उन्होंने कहा कि सेवा के प्रति समर्पण के लिए वायुसेना से महिलाओं को पहले भी पुरस्कार प्राप्त हुए हैं लेकिन यह पहली बार है जब वायुसेना की किसी महिला अधिकारी को वीरता पुरस्कार मिला है।

