Indian Air Force: एलएसी पर वायुसेना की नजर, एयर चीफ मार्शल चौधरी ने कहा-अग्निपथ योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी, देखें वीडियो

Highlights पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास हालात पर लगातार नजर रख रही है। वायुसेना अतिरिक्त 97 हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1ए खरीदने की योजना को आगे बढ़ा रही है। दो इकाइयां अगले वर्ष तक मिल जाने की उम्मीद है।

Indian Air Force: एयर चीफ मार्शल वी आर चौधरी ने मंगलवार को कहा कि वायुसेना अगले सात-आठ साल में ढाई-तीन लाख करोड़ रुपये के मिलिट्री प्लेटफॉर्म, उपकरण एवं हार्डवेयर शामिल करने पर विचार कर रही है।

Transfer of technology is taking place between China and Pakistan. Pakistan is manufacturing JF-17 fighter aircraft and also inducting J-10 aircraft. Wherever we can counter technology with technology, we will do it. Where we cannot, we will do it with better tactics. We keep an… pic.twitter.com/V85qOfk6Ag — ANI (@ANI) October 3, 2023

एयर चीफ मार्शल चौधरी ने वायुसेना दिवस से पहले एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वायुसेना खासकर पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) के पास हालात पर लगातार नजर रख रही है। उन्होंने कहा कि वायुसेना अतिरिक्त 97 हल्के लड़ाकू विमान तेजस मार्क 1ए खरीदने की योजना को आगे बढ़ा रही है।

#WATCH | Indian Air Force (IAF) Chief Air Chief Marshal VR Chaudhari says, "Transfer of technology is taking place between the two countries (China and Pakistan.) Pakistan is manufacturing JF-17 fighter aircraft and also inducting J-10 aircraft...Wherever we can counter… pic.twitter.com/zww6TkDhM0 — ANI (@ANI) October 3, 2023

वायुसेना प्रमुख चौधरी ने एक प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा कि वायुसेना को एस-400 मिसाइल प्रणाली की तीन इकाइयां प्राप्त हुई हैं और शेष दो इकाइयां अगले वर्ष तक मिल जाने की उम्मीद है। उन्होंने कहा कि अनिश्चित भू-राजनीतिक स्थिति मजबूत सेना की आवश्यकता को फिर से रेखांकित कर रही है और वायुसेना क्षेत्र में भारत की सैन्य ताकत दिखाने का आधार बनी रहेगी।

#WATCH | On S400 missiles defence system, Indian Air Force (IAF) Chief Air Chief Marshal VR Chaudhari says, "Our contract was for five systems and three have been delivered. There is a hindrance in delivery due to Russia-Ukraine war and we are sure that in the next one year, we… pic.twitter.com/tWwrqVXSzC — ANI (@ANI) October 3, 2023

वायुसेना प्रमुख ने कहा कि हमने अग्निपथ योजना की सफलता सुनिश्चित करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने युद्ध और अभियानों के दौरान अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग करने के लिए थलसेना, वायुसेना और नौसेना की क्षमताओं का एकीकरण करने संबंधी परियोजना के संबंध में कहा कि यह काम प्रगति पर है।

#WATCH | To a question by ANI, Indian Air Force (IAF) Chief Air Chief Marshal VR Chaudhari says, "We had signed a contract for 83 LCA Mark 1As. What we are looking at is now to supplement that contract with 97 additional aircraft. So, it will bring the total to 180 LCA Mark… pic.twitter.com/cniRWo5tcp — ANI (@ANI) October 3, 2023

#WATCH | Indian Air Force (IAF) Chief Air Chief Marshal VR Chaudhari says, "We are constantly monitoring the situation across borders through intelligence, surveillance and reconnaissance (ISR). We make note of the buildup of resources and capabilities across the borders. Our… pic.twitter.com/c9ezRLhC6l — ANI (@ANI) October 3, 2023

