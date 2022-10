दिसंबर में 3000 ‘अग्निवीर वायु’ की भर्ती, वायुसेना की 90वीं वर्षगांठ पर हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना को मंजूरी, जानें बड़ी बातें

Highlights वायुसेना ने पूरी क्षमता और दृढ़ संकल्प के साथ अपने हिस्से की चुनौतियों का सामना किया है। गैर-परंपरागत और गैर-घातक युद्ध ने युद्ध के तरीके को बदल दिया है। हथियारों को आधुनिक एवं अनुकूल प्रौद्योगिकी के साथ संवर्धित करने की आवश्यकता है।

चंडीगढ़ः भारतीय वायुसेना आज अपना 90वीं वर्षगांठ मना रहा है। वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि वायु सेना को सही दिशा में चलाने के लिए पूर्व प्रमुखों को मेरा सलाम और उन्हें मेरा आश्वासन कि मैं सभी वायु योद्धाओं का पूरा समर्थन करता हूं, वायु सेना को और भी ऊंचाइयां हासिल करने के लिए प्रेरित करूंगा।

भारतीय वायुसेना के 90वीं वर्षगांठ पर वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने कहा कि हमें पहले की कड़ी मेहनत, लगन और दूरदृष्टि से गौरवशाली विरासत मिली है। इसे यहां तक लाने वाले हमारे दिग्गजों के योगदान को याद रखना होगा। अब इसे शताब्दी दशक में लाने की जिम्मेदारी हम पर है।

#WATCH | Indian Air Force chief Air Chief Marshal VR Chaudhari today announced the creation of the new weapon systems branch to handle all types of latest weapon systems in the force which would also result in a saving of Rs 3400 cr. Watch the details of the branch.



(Video: IAF) pic.twitter.com/VYS9yc26I5 — ANI (@ANI) October 8, 2022

अग्निपथ योजना के माध्यम से वायु योद्धाओं को भारतीय वायुसेना में शामिल करना हम सभी के लिए एक चुनौती है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि यह हमारे लिए भारत के युवाओं की क्षमता का दोहन करने और इसे राष्ट्र की सेवा में लगाने का अवसर है। चौधरी ने परेड का निरीक्षण किया, जिसके बाद एक मार्च-पास्ट किया गया।

#WATCH | The 90th-anniversary celebrations of #IndianAirForce, underway in Chandigarh. IAF chief Air Chief Marshal Vivek Ram Chaudhari also present on the occasion.



(Source: Indian Air Force) pic.twitter.com/e0DXXylz1M — ANI (@ANI) October 8, 2022

कार्यक्रम में चौधरी ने कहा कि केंद्र सरकार ने भारतीय वायुसेना में अधिकारियों के लिए एक हथियार प्रणाली शाखा की स्थापना को मंजूरी दी है। ‍उन्होंने कहा कि आजादी के बाद वायुसेना में पहली बार एक नयी अभियानगत शाखा बनाई जा रही है। भारतीय वायुसेना दिसंबर में प्रारंभिक प्रशिक्षण के लिए 3,000 ‘अग्निवीर वायु’ की भर्ती करेगी; अगले साल से महिला ‘अग्निवीर’ को भी शामिल करने की योजना है।

#WATCH live via ANI Multimedia | Indian Air Force Day 2022: 90th anniversary celebration of Indian Air Forcehttps://t.co/DcZg4JFBp6 — ANI (@ANI) October 8, 2022

एअर चीफ मार्शल ने दावा किया कि इस शाखा के बनने से सरकार को उड़ान प्रशिक्षण के खर्च में कटौती कर 3,400 करोड़ रुपये से अधिक की बचत करने में मदद मिलेगी। कार्यक्रम में पश्चिमी वायु कमान के एअर-ऑफिसर कमांडिंग-इन-चीफ एअर मार्शल श्रीकुमार प्रभाकरन सहित कई अन्य वरिष्ठ वायुसेना अधिकारी मौजूद थे।

We've changed our operational training methodology to ensure that each Agniveer is equipped with the right skills&knowledge to start a career in IAF. In Dec this yr, we'd be inducting 3,000 Agniveer Vayu for initial training. This number will go up in the years to come: IAF chief pic.twitter.com/e6eIcIkP0n — ANI (@ANI) October 8, 2022

वायुसेना प्रमुख जब आयोजन स्थल पर पहुंचे तो विंग कमांडर विशाल जैन के नेतृत्व में तीन एमआई-17वी5 हेलीकॉप्टरों ने फ्लाई-पास्ट करते हुए भारतीय ध्वज प्रदर्शित किया। सुखना झील परिसर में वायुसेना दिवस के फ्लाई-पास्ट में लगभग 80 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर हिस्सा लेंगे।

यह पहली बार है, जब भारतीय वायुसेना दिल्ली-एनसीआर (राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र) के बाहर अपनी वार्षिक वायुसेना दिवस परेड और फ्लाई-पास्ट का आयोजन कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुखना लेक में होने वाले फ्लाई-पास्ट में शामिल होंगे।

