India vs Pakistan Asian Champions Trophy 2024: सरपंच का पंच!, 8 साल से पाकिस्तान से नहीं हारा भारत, 5 मैच, 5 जीत और 21 गोल, सेमीफाइनल में टीम इंडिया, देखें वीडियो

Highlights India vs Pakistan hockey HIGHLIGHTS, Asian Champions Trophy 2024: जापान को 5-1 से मात दी। India vs Pakistan hockey HIGHLIGHTS, Asian Champions Trophy 2024: चीन को 3-0 से कूटा। India vs Pakistan hockey HIGHLIGHTS, Asian Champions Trophy 2024: मलेशिया को 8-1 से मसला।

India vs Pakistan hockey HIGHLIGHTS, Asian Champions Trophy 2024: सरपंच का पंच कामयाब हो गया। हॉकी जादू चल गई। कप्तान हरमनप्रीत सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सरपंच का पंच कहा था! टीम इंडिया ने कमाल का प्रदर्शन किया है। भारत ने 5 मैच खेलकर 5 में जीत दर्ज की। भारतीय खिलाड़ी ने कमाल कर दिया। 21 गोल किए और मात्र 4 गोल खाए। भारत ने पहले मैच में चीन को 3-0 से कूटा। इसके बाद जापान को 5-1 से मात दी। तीसरे मैच में मलेशिया को सबक सिखाते हुए 8-1 से मसला। भारत ने चौथे मैच में दक्षिण कोरिया को 3-1 से पीटकर जीत का परचम लहराया।

The stage is set, and the battle begins! 🇮🇳🔥 The Men in Blue are ready to face their fiercest rivals, Pakistan, in the ultimate showdown! It’s more than just a match it’s about pride, honor, and the hopes of a billion hearts. Tomorrow at 1:15 PM, watch it live on Sony Sports Ten… pic.twitter.com/goKr8A1nlA — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 13, 2024

Captain Harmanpreet Singh leads Team India to yet another famous victory against Pakistan. 🥳💪🏻



2️⃣ penalty corners scored in the first half were enough to win this game after Pakistan took the lead in the game in Q1.



Next up Semi Final on Monday. More details to follow.… pic.twitter.com/NWpH5si6aT — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 14, 2024

टीम इंडिया ने 5वें मैच में चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2-1 से हराकर हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। राउंड रॉबिन प्रारूप से शीर्ष चार टीमें 16 सितंबर को होने वाले सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई करेंगी जबकि फाइनल 17 सितंबर को होगा। भारत अपने पिछले एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी खेलों में दिखाए गए प्रभुत्व को बरकरार रखा। अब तक खेले गए सभी गेम जीते हैं।

What a game! 🇮🇳💥 India vs Pakistan lived up to the hype with non-stop action and intense rivalry! Which moment was your favorite? Comment down below and let’s relive the action together!#IndVsPak#MenInBlue#PrideOfIndia#GameOn#IndiaKaGame#HockeyIndia#ACT24

.… pic.twitter.com/MuKefEDdDl — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 14, 2024

कप्तान हरमनप्रीत सिंह के पेनल्टी कॉर्नर पर किए गए दो गोल की बदौलत गत चैंपियन भारत ने अपना अपराजेय अभियान जारी रखते हुए शनिवार को यहां चिर प्रतिद्वंद्वी पाकिस्तान को 2-1 से हराकर हीरो एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी (एसीटी) के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। भारत की यह छह टीमों के राउंड रॉबिन टूर्नामेंट में लगातार पांचवीं जीत है।

पाकिस्तान ने अहमद नदीम (8वें मिनट) के गोल से बढ़त हासिल की लेकिन हरमनप्रीत सिंह (13वें और 19वें मिनट) ने दो पेनल्टी कॉर्नर को गोल में बदलकर भारत को जीत दिलाई। यह इस टूर्नामेंट में पाकिस्तान की पहली हार थी। भारत और पाकिस्तान दोनों ने इससे पहले अंतिम चार के लिए क्वालीफाई कर लिया था।

इस जीत की बदौलत भारत ने 2016 से पाकिस्तान पर अपना दबदबा कायम रखा है। दोनों टीमों के बीच पिछली भिडंत हांग्झोउ एशियाई खेलों में हुई थी जिसमें भारत ने पाकिस्तान को 10-2 से हराया था। इससे कुछ महीने पहले भारतीयों ने एसीटी के चेन्नई चरण में पाकिस्तान को 4-0 से हराया था। जकार्ता में एशिया कप में भारत की युवा टीम ने पाकिस्तान को 1-1 से बराबरी पर रोका।

Sarpanch ka Punch! 💪🏻

With a brace of penalty corners scored today, Captain Harmanpreet Singh completed his double century of goals today.

May this goal-scoring form continue and he brings more laurels to team India!#HarmanpreetSingh#GoalMachine#HockeyIndia#IndiaKaGame

.… pic.twitter.com/yfWET94JjF — Hockey India (@TheHockeyIndia) September 12, 2024

जबकि ढाका में 2021 एसीटी में भारत ने पाकिस्तान को 4-3 से हराकर कांस्य पदक जीता था। भारत और पाकिस्तान के बीच किसी भी मैच की तरह पहले क्वार्टर में दोनों टीमों ने जीत हासिल करने के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया। भारतीयों ने शुरुआत में शानदार प्रदर्शन करते हुए दबदबा बनाया, लेकिन जैसे जैसे मैच आगे बढ़ा पाकिस्तान का आत्मविश्वास बढ़ता गया।

पाकिस्तान के लिए हन्नान शाहिद ने मिडफील्ड में शानदार प्रदर्शन किया जिससे भारतीय डिफेंस में खलबली मच गई और नदीम ने गेंद भारतीय गोल में पहुंचाकर अपनी टीम को आगे कर दिया। इस गोल से स्तब्ध भारत ने संयम बनाए रखा और हमले जारी रखे। टीम ने 13वें मिनट में अपना पहला पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया और कप्तान हरमनप्रीत ने पाकिस्तानी गोलकीपर मुन्नेब के बाईं ओर एक ताकतवर ड्रैग फ्लिक से गोल किया। भारतीयों ने दूसरे क्वार्टर में दबाव बनाना जारी रखा और 19वें मिनट में अपना दूसरा पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया।

एक बार फिर पाकिस्तानी रक्षण के पास कोई जवाब नहीं था और हरमनप्रीत के सटीक शॉट से भारत 2-1 से आगे हो गया। दूसरे क्वार्टर में भारत गेंद को कब्जे में रखने में सफल रहा। पाकिस्तान ने कई मौकों पर प्रतिद्वंद्वी सर्कल में सेंध लगाने के मौके बनाये। दूसरे हाफ से मात्र 45 सेकंड पहले पाकिस्तान के पास बराबरी का मौका था लेकिन यह विफल रहा।

भारतीयों ने छोर बदलने के बाद भी दबदबा बनाए रखा और 37वें मिनट में अपना तीसरा पेनल्टी कॉर्नर हासिल किया। लेकिन गोल नहीं कर सके। पाकिस्तान ने इसके बाद लगातार चार पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए लेकिन भारतीय रक्षापंक्ति को नहीं भेद सके। अंतिम क्वार्टर में दोनों टीमों ने लगातार हमले किए।

भारत ने तीन और पेनल्टी कॉर्नर हासिल किए लेकिन गोल करने में विफल रहा। मैच में हरमनप्रीत और पाकिस्तान के अशरफ वहीद राणा के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। ऐसा राणा के भारतीय सर्कल के अंदर जुगराज सिंह को कंधा मारने के बाद हुआ।

जुगराज इस धक्के से गिर गए थे और दर्द से कराह रहे थे। मैदानी अंपायर और पाकिस्तान के कप्तान बट और दोनों टीमों के अन्य खिलाड़ी स्थिति को नियंत्रित करने के लिए दौड़े। राणा को पीला कार्ड दिखाया गया। इस बीच दिन के पहले मैच में मलेशिया और कोरिया के बीच मैच 3-3 से ड्रॉ रहा।

