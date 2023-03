'नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर भेंट करते....', कांग्रेस ने फोटो शेयर कर कसा तंज

अहमदाबाद: भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में चौथे टेस्ट मैच की शुरुआत से पहले पीएम नरेंद्र मोदी और ऑस्ट्रेलिया के उनके समकक्ष एंथोनी अल्बानीज का पहुंचना दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र रहा। अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहले मोटेरा स्टेडियम के नाम से जाना जाता था। बाद में इसका नाम बदला गया।

बहरहाल, चौथे टेस्ट से पहले बीसीसीआई सचिव जय शाह ने भारतीय प्रधानमंत्री मोदी को उनका चित्र भेंट किया, जिसे लेकर कांग्रेस ने तंज कसा है। साथ ही विपक्ष के कुछ और नेताओं ने तस्वीरें शेयर कर व्यंग्य साधे। सोशल मीडिया पर भी तस्वीर वायरल हो रही है।

कांग्रेस की ओर से तस्वीर साझा करते हुए ट्वीट किया गया, 'नरेंद्र मोदी स्टेडियम में नरेंद्र मोदी जी को नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर भेंट करते नरेंद्र मोदी जी के दोस्त के बेटे।' वहीं, राजस्थान कांग्रस की ओर से ट्वीट किया गया, 'सर्वश्रेष्ठ गिफ्ट अवार्ड सबसे सक्षम और स्व-निर्मित व्यक्ति श्री जय शाह को जाता है।'

हालांकि बता दें कि बीसीसीआई के अध्यक्ष रोजर बिन्नी ने भी ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बानीज को उनका चित्र भेंट किया। मैच से पहले भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 75 साल की दोस्ती के अवसर पर अल्बानीज और मोदी ने मैदान का ‘लैप ऑफ ऑनर’ लगाया। दोनों देशों के प्रमुखों की उपस्थिति के कारण कड़ी सुरक्षा व्यवस्था की गई थी।

Incredible moments 👏👏



The Honourable Prime Minister of India, Shri Narendra Modiji and the Honourable Prime Minister of Australia, Mr Anthony Albanese take a lap of honour at the Narendra Modi Stadium in Ahmedabad@narendramodi | @PMOIndia | #TeamIndia | #INDvAUS | @GCAMoterapic.twitter.com/OqvNFzG9MD — BCCI (@BCCI) March 9, 2023

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट किया, 'अपने नाम के एक स्टेडियम में अपनी जिंदगी में लैप ऑफ ऑनर करना- ये सेल्फ ऑब्शेशन की हाईट है।'

Doing a lap of honour in a stadium you named after yourself in your own lifetime--- height of self-obsession. https://t.co/2EOpLo0Y2O — Jairam Ramesh (@Jairam_Ramesh) March 9, 2023

Jay Shah, S/o Amit Shah felicitated Modi in the Modi stadium with a photo of Modi! #IndVsAuspic.twitter.com/v55SuFxtKc — YSR (@ysathishreddy) March 9, 2023

बता दें कि कि भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और ऑस्ट्रेलियाई कप्तान स्टीव स्मिथ अपने-अपने प्रधानमंत्रियों के साथ मैदान में उतरे और उन्हें अन्य खिलाड़ियों से मिलवाया। अल्बानीज ने ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले नाथन लियोन से कुछ समय बात की जबकि मोदी ने सभी भारतीय खिलाड़ियों को हाथ मिलाकर बधाई दी। भारत इस चार टेस्ट की श्रृंखला में 2-1 की बढ़त बना रखी है।

