Wheat Export: गेहूं निर्यात की अनुमति देगा भारत, सीमा शुल्क विभाग की मंजूरी का इंतजार

नई दिल्ली: गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध को लेकर भारत सरकार ने अपने इस फैसले पर ढील देने का फैसला किया है। भारत सरकार की घोषणा के अनुसार, कहीं भी गेहूं की खेप को जांच के लिए सीमा शुल्क विभाग को सौंप दिया गया है और 13 मई को या उससे पहले उनके सिस्टम में पंजीकृत किया गया है, ऐसी खेपों को निर्यात के लिए अनुमति दी जाएगी।

भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय की ओर से कहा गया कि उसने गेहूं की खेपों के शिपमेंट की अनुमति देने का फैसला किया है, जो पिछले सप्ताह गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लागू होने से पहले सीमा शुल्क प्राधिकरण के पास पंजीकृत थे।

Govt announcs relaxation to its order restricting wheat exports. It's been decided that wherever wheat consignments have been handed over to Customs for examination®istered into their systems on or prior to 13th May, such consignments would be allowed for export: Govt of India