'पाकिस्तान ने आतंकियों को पनाह दी', UN में शहबाज शरीफ के शांति वाले बयान पर भारत का पलटवार, दिया करारा जवाब

Shehbaz Sharif UNGA speech: भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के भाषण पर निशाना साधा और इस्लामाबाद पर आतंकवाद का महिमामंडन करने और तथ्यों को तोड़-मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया। शहबाज शरीफ के भाषण के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा में भारत के जवाब देने के अधिकार का प्रयोग करते हुए, संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन की प्रथम सचिव पेटल गहलोत ने शुक्रवार को तीखा पलटवार किया।

पेटल गहलोत ने कहा, "अध्यक्ष महोदय, इस सभा में सुबह पाकिस्तान के प्रधानमंत्री की बेतुकी नौटंकी देखने को मिली, जिन्होंने एक बार फिर आतंकवाद का महिमामंडन किया, जो उनकी विदेश नीति का केंद्र है। हालाँकि, किसी भी स्तर का नाटक और किसी भी स्तर का झूठ तथ्यों को नहीं छिपा सकता।"

संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र की आम बहस को संबोधित करते हुए, शहबाज शरीफ ने शुक्रवार को 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र किया और दावा किया कि मई में चार दिनों तक चले संघर्ष के दौरान "सात भारतीय जेट" क्षतिग्रस्त हो गए थे।

एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह ने पिछले महीने कहा था कि भारतीय विमानों ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान पाँच पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों और एक बड़े विमान को मार गिराया।

पेटल गहलोत ने सभा को याद दिलाया कि 25 अप्रैल, 2025 को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में, पाकिस्तान ने "भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में पर्यटकों के बर्बर नरसंहार" की ज़िम्मेदारी से "पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवादी संगठन द रेजिस्टेंस फ्रंट" को बचाया था।

पहलगाम आतंकवादी हमले, जिसमें 26 लोग मारे गए थे, के प्रतिशोध में 7 मई को शुरू किए गए अभियान के दौरान भारत ने पाकिस्तान और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में आतंकवादी ढाँचों को निशाना बनाया।

उन्होंने आगे कहा, "एक तस्वीर हज़ार शब्द बयां करती है, और हमने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बहावलपुर और मुरीदके आतंकी ठिकानों पर भारतीय सेना द्वारा मारे गए आतंकवादियों की कई तस्वीरें देखीं। जब वरिष्ठ पाकिस्तानी सैन्य और असैन्य अधिकारी सार्वजनिक रूप से ऐसे कुख्यात आतंकवादियों का महिमामंडन और श्रद्धांजलि देते हैं, तो क्या इस शासन की प्रवृत्ति पर कोई संदेह हो सकता है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री ने भी भारत के साथ हालिया संघर्ष का एक विचित्र विवरण दिया। इस मामले में रिकॉर्ड स्पष्ट है। 9 मई तक, पाकिस्तान भारत पर और हमलों की धमकी दे रहा था। लेकिन 10 मई को, सेना ने हमसे सीधे लड़ाई बंद करने की अपील की।"

#WATCH | New York | Exercising the right of reply of India on Pakistan PM Shehbaz Sharif's speech, First Secretary in India's Permanent Mission to the UN, Petal Gahlot says, "The intervening event was the destruction caused to multiple Pakistani air bases by Indian forces. The… pic.twitter.com/VBIIXLhzyd — ANI (@ANI) September 27, 2025

गहलोत ने आगे कहा, "राष्ट्रपति महोदय, आतंकवाद को फैलाने और निर्यात करने की परंपरा में लंबे समय से डूबा एक देश इस दिशा में सबसे हास्यास्पद बातें फैलाने में कोई शर्म नहीं करता। याद कीजिए कि उसने एक दशक तक ओसामा बिन लादेन को पनाह दी थी, जबकि वह आतंकवाद के खिलाफ युद्ध में भागीदार होने का दिखावा करता रहा है, उसके मंत्रियों ने हाल ही में स्वीकार किया है कि वे दशकों से आतंकवादी शिविर चला रहे हैं। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए कि एक बार फिर यह दोगलापन जारी है, इस बार उसके प्रधानमंत्री के स्तर पर।"

अपने संबोधन में, शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प की प्रशंसा करते हुए कहा कि उनके "शांति के प्रयासों ने दक्षिण एशिया में एक... युद्ध को टालने में मदद की"।

उन्होंने कहा, "हमारे क्षेत्र में शांति को बढ़ावा देने में राष्ट्रपति ट्रम्प के अद्भुत और उत्कृष्ट योगदान के सम्मान में, पाकिस्तान ने उन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामांकित किया है। कम से कम हम इतना तो कर ही सकते हैं... मुझे लगता है कि वह सचमुच शांति के पुजारी हैं।"

भारत लगातार यह कहता रहा है कि पाकिस्तान के साथ शत्रुता समाप्त करने पर सहमति दोनों सेनाओं के सैन्य संचालन महानिदेशकों के बीच सीधी बातचीत के बाद बनी थी।

शरीफ ने गुरुवार को वाशिंगटन डीसी का संक्षिप्त दौरा किया, जहाँ उन्होंने फील्ड मार्शल असीम मुनीर के साथ व्हाइट हाउस में ट्रंप से मुलाकात की। शरीफ ने ट्रंप को "शांति पुरुष" बताया और पाकिस्तान और भारत के बीच युद्धविराम कराने में उनके "साहसी और निर्णायक" नेतृत्व की सराहना की।

पाकिस्तानी नेता ने पहलगाम आतंकी हमले के बाद सिंधु जल संधि को स्थगित रखने के भारत के फैसले का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा, "हमारे लिए, इस सिंधु संधि का कोई भी उल्लंघन युद्ध की कार्रवाई है।"

जैसा कि पाकिस्तान हर साल करता है, शरीफ ने अपने संबोधन में कश्मीर का मुद्दा उठाया।

शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान के लोग कश्मीर के लोगों के साथ खड़े हैं और "संयुक्त राष्ट्र के तत्वावधान में एक निष्पक्ष जनमत संग्रह के माध्यम से कश्मीर को आत्मनिर्णय का अपना मौलिक अधिकार प्राप्त होगा।"

शरीफ ने कहा कि पाकिस्तान आतंकवाद के सभी रूपों और अभिव्यक्तियों की निंदा करता है। उन्होंने आगे कहा कि उनका देश "बाहरी प्रायोजित आतंकवाद" का सामना कर रहा है, खासकर तहरीक-ए-तालिबान पाकिस्तान, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी और उसकी माजिद ब्रिगेड जैसे "विदेशी वित्त पोषित" समूहों से।

उन्होंने यह भी कहा कि "किसी भी व्यक्ति या किसी भी धर्म के विरुद्ध अभद्र भाषा, भेदभाव या हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए।"

