By भाषा | Published: May 28, 2022 07:48 AM

दिल्ली की एक अदालत ने बुधवार को जम्मू कश्मीर के सबसे अग्रणी अलगाववादी नेताओं में से एक यासीन मलिक को आतंकवाद के वित्तपोषण के मामले में उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कहा कि इन अपराधों का मकसद ‘देश के विचार की आत्मा पर हमला करना’ और भारत संघ से जम्मू कश्मीर को जबरदस्ती अलग करने का था।

यासिन मलिक की सजा पर भारत ने मुस्लिम देशों के समूह की टिप्पणी की निंदा की, कहा- आतंकवाद बर्दाश्त नहीं, सही न ठहराएं