INDIA-PAKISTAN: दुनिया में किसी भी देश के लिए पड़ोसी हमेशा ‘पहेली’ और बड़ी महाशक्तियां भी ऐसी होती हैं, पाकिस्तान पर जयशंकर का बड़ा बयान, पढ़िए क्या-क्या कहा

Highlights INDIA-PAKISTAN: चीन के साथ चुनौतियां इस दोहरी परिभाषा में फिट बैठती हैं। INDIA-PAKISTAN: पाकिस्तान के साथ संभवत: किस तरह के संबंधों पर विचार कर सकते हैं। INDIA-PAKISTAN: जनता के बीच मजबूत संबंध हैं और भारत के लिए निश्चित रूप से सद्भावना है।

INDIA-PAKISTAN: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने शुक्रवार को कहा कि पाकिस्तान के साथ निर्बाध संवाद का कालखंड अब समाप्त हो गया है। उन्होंने यह भी कहा कि भारत ‘निष्क्रिय नहीं’ है और घटनाएं सकारात्मक हों या नकारात्मक, भारत प्रतिक्रिया देगा। जयशंकर ने यहां एक पुस्तक विमोचन समारोह में यह भी कहा कि दुनिया में किसी भी देश के लिए पड़ोसी हमेशा ‘पहेली’ होते हैं और बड़ी महाशक्तियां भी ऐसी होती हैं। उन्होंने कहा कि प्रमुख महाशक्तियां ‘पहेली’ होती हैं क्योंकि वे बड़ी हैं, क्योंकि उनके हित व्यापक हैं।

