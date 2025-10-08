IMC 2025: "भारत में निवेश का ये सबसे सही समय", इंडिया मोबाइल कांग्रेस का उद्घाटन समारोह में बोले पीएम मोदी

IMC 2025: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को निवेशकों को निवेश के लिए आमंत्रित करते हुए कहा कि भारत में आज निवेश, नवोन्मेष एवं विनिर्माण का सबसे अच्छा समय है। उन्होंने ‘इंडिया मोबाइल कांग्रेस’ के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा, ‘‘सरकार की मदद से उद्योग, स्टार्टअप और शैक्षणिक संस्थान कई क्षेत्रों में मिलकर काम कर रहे हैं। स्वेदशी प्रौद्योगिकी का विकास हो, अनुसंधान एवं विकास के जरिये बौद्धिक संपदा सृजित करना हो, वैश्विक मानक में योगदान देना हो...भारत हर आयाम में आगे बढ़ रहा है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘इन सबके साथ भारत में आज निवेश, नवोन्मेष एवं विनिर्माण का सबसे अच्छा समय है।’’ उन्होंने कह, ‘‘आज देश में कई कंपनियां बड़े पैमाने पर विनिर्माण कर रही हैं जिससे बड़ी संख्या में रोजगार सृजित हुए हैं।’’ प्रधानमंत्री ने, ‘‘भारत ने अपना ‘मेड इन इंडिया’ 4जी प्रौद्योगिकी का ढांचा पेश किया है। यह देश की बड़ी स्वदेशी उपलब्धि है। इसके साथ भारत विश्व के उन पांच देशों में शामिल हो गया है जिनके पास यह क्षमता है।’’

मोदी ने कहा, ‘‘यह डिजिटल आत्मनिर्भरता, प्रौद्योगिकी आत्मनिर्भरता की दिशा में देश का एक बड़ा कदम है। स्वदेशी 4जी और 5जी प्रौद्योगिकी ढांचे से हम न केवल बेहतर संपर्क सुविधा सुनिश्चित कर पाएंगे बल्कि देशवासियों को तेज एवं भरोसेमंद इंटरनेट भी दे पाएंगे।’’

उन्होंने कहा, ‘‘भारत का स्वदेशी 4जी ढांचा निर्यात के लिए भी तैयार है। यानी यह भारत के व्यापार को बढ़ाने का माध्यम भी बनेगा। इससे 2030 तक भारत के 6जी दृष्टिकोण को पूरा करने में भी मदद मिलेगी।’’ मोदी ने कहा, ‘‘अनुकूल नीतियों की वजह से पिछले 10 साल में प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में तेजी से प्रगति हुई है... और आज देश में एक जीबी ‘वायरलेस’ डेटा की कीमत एक कप चाय से भी कम है।’’

उन्होंने कहा, ‘‘ साइबर धोखाधड़ी रोकने के लिए कानून को मजबूत किया गया है, जवाबदेही बढ़ायी गयी है और शिकायत निवारण प्रणाली में सुधार किया गया है। इससे उद्योग और ग्राहक दोनों को लाभ मिल रहा है।’’

जो देश कभी 2G के साथ संघर्ष कर रहा था, आज उसने 5G कनेक्टिविटी को लगभग हर ज़िले तक पहुंचा दिया है



2014 की तुलना में हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में छह गुना वृद्धि हुई है



मोबाइल फ़ोन निर्माण में 28 गुना वृद्धि हुई है और निर्यात 127 गुना बढ़ा है



पिछले एक दशक में मोबाइल फ़ोन… pic.twitter.com/DAL9dVkO5g — पीआईबी हिंदी (@PIBHindi) October 8, 2025

Web Title: India Mobile Congress 2025 pm Narendra Modi said This is the best time to invest in India