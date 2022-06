Weather Update: मौसम विभाग का पूर्वानुमान- विभिन्न राज्यों में अगले दो दिनों में बारिश की संभावना

Highlights भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, अगले पांच दिनों के दौरान पश्चिमी तट पर तेज बारिश होने की संभावना है। अगले दो दिनों के दौरान उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।

नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने सोमवार को बताया कि दक्षिण-पश्चिम मॉनसून आज मध्य प्रदेश के अधिकांश हिस्सों, छत्तीसगढ़ के शेष हिस्सों और तटीय आंध्र प्रदेश में आगे बढ़ गया है। विभाग के अनुसार, दक्षिण-पश्चिम मॉनसून उत्तर-पश्चिम बंगाल की खाड़ी के शेष हिस्सों, पूरे ओडिशा और गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड के अधिकांश हिस्सों और बिहार, आज दक्षिण-पूर्व उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्से में आगे बढ़ गया है।

Southwest Monsoon has advanced into remaining parts of northwest Bay of Bengal, entire Odisha and Gangetic West Bengal, most parts of Jharkhand. and Bihar, some parts of southeast Uttar Pradesh today: India Meteorological Department

यही नहीं, भारत मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक, अगले पांच दिनों के दौरान पश्चिमी तट पर तेज बारिश होने की संभावना है। इसके अलावा अगले दो दिनों के दौरान उत्तर, मध्य और पूर्वी भारत में अलग-अलग स्थानों पर भारी बारिश के साथ गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। बता दें कि रविवार को दक्षिण-पश्चिम मॉनसून पश्चिम बंगाल के गंगा के मैदानों, झारखंड और बिहार के ज्यादातर हिस्सों में पहुंचने के बाद मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में भारी बारिश होने का पूर्वानुमान किया था।

Intense spell of rainfall along the west coast during next 5 days. Thunderstorm activity accompanied by isolated heavy showers likely to continue over North, Central & East India during the next 2 days: India Meteorological Department