Aaj Ka Mausam: मुंबई में तेज बारिश का रेड अलर्ट, दिल्ली में हल्की बारिश जारी; जानिए अन्य राज्यों में कैसा रहेगा आज मौसम
By अंजली चौहान | Updated: August 17, 2025 08:22 IST2025-08-17T08:21:43+5:302025-08-17T08:22:04+5:30
Weather Updates Today: मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, पालघर, यवतमाल, चंद्रपुर और गढ़चिरौली में आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया है
Weather Updates Today: भारतीय मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के अनुसार, दिल्ली में बादल छाए रहेंगे और रविवार को गरज के साथ हल्की बारिश की संभावना है। न्यूनतम तापमान 24°C के आसपास रहने की संभावना है, जबकि अधिकतम तापमान 33°C तक पहुँच सकता है।
महाराष्ट्र में मौसम का हाल
भारतीय मौसम विभाग ने मानसून की सक्रियता बढ़ने के साथ ही महाराष्ट्र के कई जिलों में एक बार फिर भारी से बेहद भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। राज्य में 21 अगस्त तक लगातार बारिश होने की संभावना है, साथ ही कुछ इलाकों में बाढ़ आने की भी संभावना है।
दैनिक मौसम परिचर्चा (16.08.2025)— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 16, 2025
महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और तेलंगाना के कुछ स्थानों में आज अत्यंत भारी वर्षा की संभावना है।
YouTube : https://t.co/z41uIhXDG4#imd#WeatherUpdate#mausam#Rainfall#monsoon#Gujarat#Konkan#Goa#Maharashtra#Telangana#Uttarakhand… pic.twitter.com/DwNwlMbNcX
IMD के अनुसार, मुंबई, ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी और पालघर में भारी से बेहद भारी बारिश के साथ तेज़ हवाएँ (50-60 किमी/घंटा) चलने की संभावना है। मछुआरों को खराब मौसम के कारण समुद्र में जाने से बचने की सख्त सलाह दी गई है।
पुणे में 17 अगस्त के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है, जिसमें मध्यम से भारी बारिश की संभावना है। सतारा, सांगली और कोल्हापुर के घाट क्षेत्रों में 19 अगस्त तक अत्यधिक भारी वर्षा हो सकती है, जिससे बाढ़ की चिंता बढ़ सकती है।
हिमाचल और उत्तराखंड में भूस्खलन की चेतावनी
इस बीच, लगातार बारिश के कारण हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कई इलाकों में भूस्खलन की चेतावनी जारी की गई है।
उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में आज भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग द्वारा जारी पूर्वानुमान के अनुसार, देहरादून, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों के कुछ इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।
इस बीच, उत्तरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग और नैनीताल जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है, जिससे कुछ जगहों पर भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा, अन्य जिलों में भी तेज बारिश हो सकती है।
यूपी मौसम अपडेट
उत्तर प्रदेश में, मानसून की गति असमान रही है, कुछ इलाकों में भारी और कुछ में धीमी बारिश हुई है। पिछले 24 घंटों में यूपी के पूर्वी और पश्चिमी दोनों हिस्सों में बारिश रुकी हुई है। हालांकि, मौसम विभाग ने 17 और 18 अगस्त को पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में गरज के साथ छींटे पड़ने और बारिश होने का अनुमान लगाया है।
पूर्वी उत्तर प्रदेश में अगले 24 घंटों तक मौसम साफ रहने की उम्मीद है। 18 अगस्त को कुछ स्थानों पर हल्की बारिश हो सकती है। लखनऊ में अधिकतम तापमान 35°C और न्यूनतम तापमान 27°C के आसपास रहने की संभावना है। आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे और छिटपुट बारिश की संभावना है, साथ ही शाम तक भारी बारिश की भी संभावना है।