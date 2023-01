Economic Survey 2023: भारत एक वैश्विक महाशक्ति के रूप में उभरने के लिए तैयार: अमित शाह

Highlights ट्विटर पर शाह ने लिखा- अनुभवी कप्तान’ प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी के संकटपूर्ण समय में भी अर्थव्यवस्था को सहजता से आगे बढ़ाया कहा- जब दुनिया मंदी से जूझ रही है, तब सभी क्षेत्रों में प्रगति और आशावाद दिखाता है कि भारत वैश्विक महाशक्ति के तौर पर उभरने को तैयार है

नयी दिल्ली: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मंगलवार को आर्थिक समीक्षा 2023 की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोविड महामारी के संकटपूर्ण समय में अर्थव्यवस्था को सहजता से आगे बढ़ाया।

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर अगले वित्त वर्ष में घटकर 6.5 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया गया है। हालांकि, भारत दुनिया की सबसे तेजी से वृद्धि करने वाली बड़ी अर्थव्यवस्था बना रहेगा। आर्थिक समीक्षा 2022-23 में मंगलवार को यह अनुमान जताया गया।

शाह ने एक ट्वीट में कहा, ‘‘आर्थिक समीक्षा 2023 ने फिर से यह पुष्टि की है ‘अनुभवी कप्तान’ प्रधानमंत्री मोदी ने महामारी के संकटपूर्ण समय में भी अर्थव्यवस्था को सहजता से आगे बढ़ाया। जब दुनिया मंदी से जूझ रही है, तब सभी क्षेत्रों में प्रगति और आशावाद दिखाता है कि भारत वैश्विक महाशक्ति के तौर पर उभरने को तैयार है।”

#EconomicSurvey2023 reaffirms that a seasoned captain PM @narendramodi has smoothly navigated the economy through the rocky waters of the pandemic. When the world is suffering a slowdown, growth and optimism in all sectors show that India is set to emerge as a global superpower.