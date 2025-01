India-Indonesia: समुद्री, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और कट्टरपंथ पर करेंगे प्रहार?, इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ पीएम मोदी ने की वार्ता, देखें 

Highlights नौवहन की स्वतंत्रता अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप सुनिश्चित की जानी चाहिए। अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की। रोकथाम, खोज एवं बचाव तथा क्षमता निर्माण में सहयोग और मजबूत होगा।

India-Indonesia: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने शनिवार को इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो के साथ व्यापक वार्ता की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2018 में इंडोनेशिया की मेरी यात्रा के दौरान हमने अपनी साझेदारी को व्यापक रणनीतिक साझेदारी के रूप में आगे बढ़ाया। आज राष्ट्रपति प्रबोवो के साथ आपसी सहयोग के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा हुई। रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए रक्षा क्षेत्र में विनिर्माण और आपूर्ति में साथ काम किया जाएगा। हमने समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और डी-रेडिकलाइजेशन में सहयोग पर भी दल दिया है।

समुद्री सुरक्षा और संरक्षा में हुए समझौते से अपराध की रोकथाम, खोज और बचाव तथा क्षमता निर्माण में हमारा सहयोग और मजबूत होगा। पिछले कुछ वर्षों में हमारा द्विपक्षीय व्यापार तेजी आई है और पिछले वर्ष यह 30 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांतो ने कहा कि मैं अपनी पहली राजकीय यात्रा में मुझे दिए गए सम्मान के लिए अपनी सर्वोच्च कृतज्ञता दोहराना चाहता हूं।

आज राष्ट्रपति ने बहुत सम्मान के साथ स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी और सरकार तथा मेरे और मेरी सरकार के बीच बहुत गहन और स्पष्ट चर्चा हुई। साझा हित के कई प्रमुख क्षेत्रों पर चर्चा की। हम आर्थिक क्षेत्र में सहयोग के स्तर को बढ़ाना चाहते हैं। मैंने अपनी टीम को विनियमन को तेज करने, नौकरशाही को कम करने और भारत-इंडोनेशिया के साझा द्विपक्षीय हितों को सबसे आगे रखने के निर्देश दिए हैं।

#WATCH | Indonesian President Prabowo Subianto says "I would like to reiterate my highest gratitude for the great honour given to me in my first State Visit to India. I was received with great honour today by the President. We had a very intensive, very frank discussion between… pic.twitter.com/1c27UOeMZs — ANI (@ANI) January 25, 2025

#WATCH | Delhi: PM Narendra Modi says, "...We (India-Indonesia) have decided to further strengthen cooperation in areas such as Fintech, Artificial Intelligence, Internet of Things and Digital Public Infrastructure...The relations between India and Indonesia are thousands of… pic.twitter.com/LxMk2GPQHV— ANI (@ANI) January 25, 2025

बातचीत में दोनों देशों ने समग्र द्विपक्षीय संबंधों को नयी गति देने, खासकर रक्षा विनिर्माण तथा आपूर्ति श्रृंखला के क्षेत्रों में संयुक्त रूप से काम करने पर सहमति जतायी। भारत की तीन दिवसीय यात्रा पर आए सुबियांतो रविवार को कर्तव्य पथ पर आयोजित होने वाले गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे।

वार्ता के बाद मीडिया को अपने वक्तव्य में मोदी ने इंडोनेशिया को 10 देशों के आसियान समूह के साथ-साथ हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत का “महत्वपूर्ण साझेदार” बताया और कहा कि दोनों देश इस क्षेत्र में नियम-आधारित व्यवस्था के लिए प्रतिबद्ध हैं। हिंद-प्रशांत क्षेत्र में चीन की बढ़ती सैन्य ताकत पर बढ़ती वैश्विक चिंताओं के बीच मोदी ने कहा, “हम इस बात पर सहमत हैं कि नौवहन की स्वतंत्रता अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप सुनिश्चित की जानी चाहिए।” प्रधानमंत्री ने कहा, ‘‘हमने अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं पर व्यापक चर्चा की।’’

उन्होंने कहा कि भारत और इंडोनेशिया रक्षा विनिर्माण और आपूर्ति श्रृंखला पर संयुक्त रूप से काम करने पर सहमत हुए हैं। मोदी ने कहा कि भारत और इंडोनेशिया के बीच समुद्री सुरक्षा क्षेत्र में हुए समझौते से अपराध रोकथाम, खोज एवं बचाव तथा क्षमता निर्माण में सहयोग और मजबूत होगा।

#WATCH | Indonesian President Prabowo Subianto says "The Embassy of the Republic of Indonesia is on land donated by the Indian government before we were recognized by many other countries in the world. We will prioritize this relationship in the interest of long-term strategic… pic.twitter.com/7yuzLMlqqs — ANI (@ANI) January 25, 2025

#WATCH | Delhi: After meeting with Indonesian President Prabowo Subianto, PM Narendra Modi says, "...It is a matter of pride for us that you are the Chief Guest on Republic Day. We are all looking forward to seeing the marching contingent of Indonesia for the first time in this… pic.twitter.com/LYCwmYufHZ— ANI (@ANI) January 25, 2025

उन्होंने कहा कि दोनों पक्षों ने समग्र आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए व्यापार क्षेत्र में विविधता लाने और बाजार पहुंच की आवश्यकता पर चर्चा की। प्रधानमंत्री ने कहा, “हमने फिनटेक, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ‘इंटरनेट ऑफ थिंग्स’ और डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में सहयोग को मजबूत करने का फैसला किया है।”

#WATCH | Indonesian President Prabowo Subianto says "...We would like to thank India for supporting our prominent membership in BRICS. We are convinced that this cooperation will be beneficial to global stability and regional cooperation. In our discussions in the fields of… pic.twitter.com/K6U1ltjnvB— ANI (@ANI) January 25, 2025

उन्होंने यह भी कहा कि दोनों पक्षों ने समुद्री सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, आतंकवाद निरोध और कट्टरपंथ से मुक्ति के क्षेत्र में सहयोग पर जोर दिया। वार्ता में भारतीय पक्ष ने इंडोनेशिया की ब्रिक्स सदस्यता का भी स्वागत किया। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने बातचीत को सार्थक बताते हुए कहा कि दोनों पक्ष साझा हितों के कई प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए हैं। सुबियांतो ने कहा, ‘‘मैंने अपने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि हमें भारत के साथ आर्थिक साझेदारी को बढ़ाने की जरूरत है।"

