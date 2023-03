वीडियो: लंदन में खालिस्तान समर्थकों की करतूत का भारतीय उच्चायोग ने दिया करारा जवाब, इमारत पर लगा दिया और विशाल तिरंगा

Highlights भारतीय उच्चायोग की इमारत के ऊपर लगाया गया विशाल तिरंगा, वीडियो हो रहा वायरल। खालिस्तान समर्थकों के रविवार को किए गए उपद्रव के बाद उच्चायोग के अधिकारियों ने लगाया विशाल तिरंगा।

लंदन: ब्रिटेन की राजधानी लंदन में भारतीय उच्चायोग की इमारत के ऊपर फहराए गए तिरंगे को उतारने और उपद्रव करने के खालिस्तानी समर्थकों के प्रयास के बाद अब करार जवाब भारत की ओर से दिया गया है। दरअसल, भारतीय उच्चायोग के अधिकारियों ने अब पहले से कहीं अधिक बड़ा तिरंगा इमारत पर लगा दिया है। इसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रही हैं।

Unfazed by the attempts to vandalise the Indian High commission in London by Khalistani extremists, a large Indian flag has been put in front of the mission. https://t.co/lAFJyhA05lpic.twitter.com/0gG2E3tjCi