Bihar Heat Wave: गर्मी का थर्ड डिग्री टॉर्चर, आधा दर्जन छात्र हुए बेहोश, मौसम विभाग ने दी चेतावनी

Bihar Heat Wave: बिहार में भीषण गर्मी पड़ रही है और इसका सबसे ज्यादा असर स्कूली छात्र-छात्राओं पर देखने को मिल रहा है। शेखपुरा के एक स्कूल में गर्मी की थर्ड डिग्री का टॉर्चर छात्र नहीं सह पाए और उनकी तबियत खराब हो गई। स्कूल में आधा दर्जन से ज्यादा छात्र गर्मी के चलते बेहोश हो गए। इलाज के लिए आनन-फानन में उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया।

#WATCH | Bihar: Several students fainted due to heatwave conditions at a school in Sheikhpura. The students were later admitted to a hospital. pic.twitter.com/Mv9Eg3taCJ — ANI (@ANI) May 29, 2024

शेखपुरा सदर अस्पताल के डॉ. रजनीकांत कुमार ने बताया कि बढ़ते तापमान के कारण छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

#WATCH | Dr Rajnikanth Kumar, Sadar Hospital Sheikhpura says "Due to rising temperature, the students are facing difficulties. The students admitted here are stable now."



Dr Satyendra, Sadar Hospital Sheikhpura says "Students should be hydrated always. They should drink as much… pic.twitter.com/Ej3xNqUORY — ANI (@ANI) May 29, 2024

यहां भर्ती छात्रों की हालत अब स्थिर है। स्कूल के प्रिंसिपल सुरेश प्रसाद ने बताया कि प्रार्थना सभा चल रही थी, तब 6-7 छात्र अत्यधिक गर्मी के कारण बेहोश हो गए। हमने प्राथमिक उपचार देने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि छात्रों को काफी परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को फोन कर सूचना दी गई है।

#WATCH | Suresh Prasad, Head Master, Middle School, Mankaul says "The 6-7 students fainted when the assembly prayers were going on, due to extreme heat. We tried to provide first aid. Students are facing a lot of difficulties..." pic.twitter.com/Fn9Dd6GcJ6 — ANI (@ANI) May 29, 2024

यहां जानकारी के लिए बताते चले कि बीते दिनों पहले सारण में गर्मी के चलते 20 से अधिक छात्राएं बीमार हो गई। वहीं, गोपालगंज में 3 छात्राएं बेहोश हो गई। इस तरह के मामले बिहार के कई हिस्सों से आ रहे हैं।

छात्रों को गर्मी से बचने के लिए डॉक्टरों की सलाह

डॉ. सत्येंद्र ने बताया कि छात्रों को हमेशा हाइड्रेटेड रहना चाहिए। उन्हें जितना हो सके उतना पानी पीना चाहिए। बेवजह गर्मी में बाहर न निकले। सभी छात्रों को पानी की बोतल साथ रखनी चाहिए।

बिहार में कैसा रहेगा मौसम

मौसम विभाग के अनुसार, बिहार में आने वाले दिनों में भी गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। तापमाना का पारा लगातार 40 प्लस बना हुआ है। अगर बात करे आने वाले दिनों की तो बुधवार को अधिकतर तापमान 43 डिग्री, गुरुवार को 42 डिग्री, शुक्रवार को 41 डिग्री तापमान बने रहने की संभावना है।

