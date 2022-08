भारत ने श्रीलंका को उपहार स्वरूप दिया डोर्नियर विमान, चीन का प्रभाव कम करने की कोशिश

Highlights भारत ने श्रीलंका को डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोलिंग विमान भेंट किया इस विमान को समुद्री निगरानी में महारत हासिल है डोर्नियर विमान देना चीन को जवाब माना जा रहा है

कोलंबो: भारत ने श्रीलंका को एक डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट उपहार के रूप में दिया है। भारत ने यह कदम ऐसे समय उठाया है जब चीन का एक खोजी पोत श्रीलंका के हंबनटोटा बंदरगाह पहुंचा है। भारत ने इस चीनी पोत के श्रीलंका पहुंचने पर कड़ी आपत्ति भी जताई थी। दरअसल चीनी खोजी पोत श्रीलंका में जहां पहुंच रहा है वहां से भारतीय तट की दूरी केवल 50 किलोमीटर है। ऐसे में भारत ने आशंका जताई थी कि चीन खोज और अनुसंधान की आड़ में जासूसी का काम कर सकता है।

दरअसल हिंद महासागर में श्रीलंका की स्थिति उसे रणनीतिक रूप से बेहद अहम बना देती है। इसलिए चीन और भारत दोनो की कोशिश श्रीलंका को अपने पाले में रखने की होती है। भारत लगातार श्रीलंका की मदद करता रहता है। हाल ही में श्रीलंका में राजनीतिक हालात से पैदा हुए आर्थिक संकट के दौरान भारत ने राशन, दवाएं और आर्थिक रूप से श्रीलंका की मदद की थी। अब भारत ने डोर्नियर मैरीटाइम पेट्रोलिंग एयरक्राफ्ट उपहार के रूप में दिया है।

Ceremonial welcome for #India's latest gift to the people of #SriLanka in the august presence of President H.E @RW_UNP and other dignitaries. Dornier 228 Aircraft which was handed over to @airforcelk will add to 🇱🇰's security. pic.twitter.com/IDjSGJgjjM