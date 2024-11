HNLC unlawful association: 5 साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित?, मेघालय स्थित उग्रवादी संगठन एचएनएलसी पर एक्शन

Highlights भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए "नुकसानदेह" हैं। गैरकानूनी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। गुटों, विंगों और प्रमुख संगठनों पर शिकंजा कस दिया है।

HNLC unlawful association: केंद्र सरकार ने बड़ा फैसला किया है। गृह मंत्रालय ने गुरुवार को मेघालय स्थित हाइनीवट्रेप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एचएनएलसी) को प्रतिबंधित संगठन घोषित किया है और 5 साल के लिए गैरकानूनी संगठन घोषित किया है। उसके सभी गुटों, विंगों और प्रमुख संगठनों पर शिकंजा कस दिया है। 16 नवंबर, 2024 से पांच साल के लिए गैरकानूनी संघ घोषित कर दिया। यह कदम एचएनएलसी द्वारा अतीत में की गई गैरकानूनी गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया। ऐसी गतिविधियों में शामिल है, जो भारत की संप्रभुता और अखंडता के लिए "नुकसानदेह" हैं।

Ministry of Home Affairs today declared Hynniewtrep National Liberation Council (HNLC) along with all its factions, wings and front organisations as an unlawful association with immediate effect from the November 16, 2024 for a period of five years. pic.twitter.com/ZIo4QOAx0B