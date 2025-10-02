भारत और चीन के बीच सीधी उड़ानें 5 साल के ठहराव के बाद 26 अक्टूबर से फिर से होंगी शुरू

नई दिल्ली: गलवान घाटी में हुई झड़पों के बाद पाँच साल से चले आ रहे तनाव के बाद, भारत और चीन के बीच संबंध सामान्य होते ही सीधी उड़ानें फिर से शुरू करने पर सहमति बन गई है। एयरलाइन इंडिगो ने घोषणा की है कि वह 26 अक्टूबर से सीधी उड़ानें फिर से शुरू करेगी। इंडिगो की यह घोषणा विदेश मंत्रालय द्वारा दोनों देशों के बीच इस समझौते की घोषणा के तुरंत बाद आई है।

इस वर्ष के प्रारम्भ से ही, भारत और चीन के बीच संबंधों को धीरे-धीरे सामान्य बनाने की दिशा में सरकार के प्रयास के तहत, दोनों देशों के नागरिक उड्डयन प्राधिकरण दोनों देशों के बीच सीधी हवाई सेवाएं पुनः शुरू करने तथा संशोधित हवाई सेवा समझौते पर तकनीकी स्तर पर चर्चा कर रहे हैं। डोकलाम संकट के बाद उड़ानें निलंबित कर दी गई थीं और कोविड-19 महामारी के कारण इसमें और देरी हुई।

इंडिगो भारत-चीन उड़ानें फिर से शुरू करेगी

एयरलाइन ने कहा, "हालिया कूटनीतिक पहलों के बाद, इंडिगो ने मुख्यभूमि चीन के लिए अपनी सेवाएँ फिर से शुरू करने की घोषणा की है, जिसके तहत 26 अक्टूबर 2025 से कोलकाता से ग्वांगझू (कनाडा) के लिए दैनिक, नॉन-स्टॉप उड़ानें शुरू होंगी।"

एयरलाइन ने आगे बताया कि वह जल्द ही दिल्ली और ग्वांगझू के बीच सीधी उड़ानें भी शुरू करेगी। इंडिगो इन उड़ानों के संचालन के लिए अपने एयरबस A320neo विमान का इस्तेमाल करेगी, जिससे सीमा पार व्यापार और रणनीतिक व्यावसायिक साझेदारी के अवसर फिर से स्थापित होंगे और दोनों देशों के बीच पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा।

केंद्र ने क्या कहा

विदेश मंत्रालय के अनुसार, इन चर्चाओं के बाद, अब यह सहमति बनी है कि भारत और चीन में निर्दिष्ट स्थानों को जोड़ने वाली सीधी हवाई सेवाएँ अक्टूबर 2025 के अंत तक, शीतकालीन मौसम के अनुसार, दोनों देशों के निर्दिष्ट वाहकों के वाणिज्यिक निर्णयों और सभी परिचालन मानदंडों की पूर्ति के अधीन, फिर से शुरू हो सकती हैं।

नागरिक उड्डयन प्राधिकरणों के बीच यह समझौता भारत और चीन के बीच लोगों के बीच संपर्क को और सुगम बनाएगा, जिससे द्विपक्षीय आदान-प्रदान धीरे-धीरे सामान्य होने में मदद मिलेगी। सीधी उड़ानों को फिर से शुरू करने की पहली घोषणा पिछले महीने चीनी विदेश मंत्री वांग यी की नई दिल्ली यात्रा के बाद की गई थी।

यह निर्णय पिछले एक साल में द्विपक्षीय संबंधों में क्रमिक सुधार की पृष्ठभूमि में लिया गया है। 2024 के अंत में देपसांग और डेमचोक में वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर सैनिकों की वापसी की प्रक्रिया से शुरू होकर, दोनों पक्षों ने संबंधों को स्थिर करने के लिए कई विश्वास-निर्माण उपाय किए हैं।

इसमें उच्च-स्तरीय राजनयिक और सैन्य वार्ता, ट्रैक-II में वृद्धि और चुनिंदा वस्तुओं पर व्यापार प्रतिबंधों में ढील शामिल है। सीधी हवाई सेवाओं की बहाली दोनों देशों के बीच सामान्य आदान-प्रदान बहाल करने की दिशा में एक और कदम है।

Web Title: India, China direct flights to resume from October 26 after 5-year freeze