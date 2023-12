इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक 19 दिसंबर को दिल्ली में होगी: कांग्रेस के जयराम रमेश

Highlights विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक दिल्ली में 19 दिसंबर को आयोजित होगी कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को इसकी जानकारी दी उन्होंने कोई कारण नहीं बताया कि 17 दिसंबर से बैठक क्यों स्थगित की गयी

नई दिल्ली: विपक्षी दलों के इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक दिल्ली में 19 दिसंबर को आयोजित होगी। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने रविवार को इसकी जानकारी दी। कांग्रेस नेता ने कहा कि विपक्षी इंडिया ब्लॉक की चौथी बैठक फिर से स्थगित कर दी गई है और 19 दिसंबर को दिल्ली में होगी। उन्होंने कोई कारण नहीं बताया कि 17 दिसंबर से बैठक क्यों स्थगित की गयी।

इससे पहले, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव सहित गठबंधन के शीर्ष नेताओं के फैसले के बाद बैठक 17 दिसंबर तक के लिए स्थगित कर दी गई थी। जिसे पहली बार 6 दिसंबर को बुलाई गई थी।

INDIA की पार्टियों के नेताओं की चौथी बैठक मंगलवार 19 दिसंबर 2023 को नई दिल्ली में दोपहर 3 बजे से होगी।



The 4th meeting of the leaders of INDIA parties will be held on Tuesday December 19th, 2023 in New Delhi at 3pm.



जुड़ेगा भारत

जीतेगा INDIA!