India At Paris Paralympics Day 1: शीतल देवी से लेकर राकेश कुमार आज दिखाएंगे अपना दमखम, यहां देखें पूरा शेड्यूल

India At Paris Paralympics Day 1 Schedule: साल 2024 में हुए ओलंपिक खेलों के बाद अब पैरा ओलंपिक की बारी है, जिसमें सभी खिलाड़ी फ्रांस की राजधानी पेरिस में हिस्सा लेंगे। पैरालिंपिक के उद्घाटन समारोह अपने आप में एक असाधारण कार्यक्रम था, क्योंकि क्रिस्टीन एंड द क्वींस और लकी लव जैसे कलाकारों ने परफॉर्म कर प्रशंसकों का ध्यान अपनी ओर खींचा। ओलंपिक की तरह पैरालिंपिक का उद्घाटन समारोह भी स्टेडियम के बाहर हुआ।

सुमित अंतिल और शॉटपुट एथलीट भाग्यश्री जाधव ने भारत की ओर से ध्वज लहराने वालों में शामिल थे। जहां तक ​​भारत का सवाल है, 12 खेलों में रिकॉर्ड 84 एथलीट हिस्सा लेंगे क्योंकि दल का लक्ष्य अधिक से अधिक पदक जीतना है। ओलंपिक के लिए प्रमुख स्थलों में से एक स्टेड डी फ्रांस में एथलेटिक्स का आयोजन होगा, जबकि ला डिफेंस एरिना ओलंपिक की मेजबानी करेगा, और व्हीलचेयर टेनिस रोलांड गैरोस में होगा।

पैरा-घुड़सवारों के लिए सुंदर शैटॉ डे वर्सेल्स उद्यान होंगे। पेरिस 2024 ओलंपिक के उद्घाटन समारोह की पृष्ठभूमि में से एक सीन नदी है, जहां पैरा-ट्रायथलीट प्रतिस्पर्धा करेंगे। अंतिल, अवनी लेखारा और भाविना पटेल जैसे खिलाड़ियों पर सबसे अधिक ध्यान दिया जाएगा।

इन खेलों में हिस्सा लेंगे भारतीय खिलाड़ी

12 बजे, दोपहर - पैरा बैडमिंटन - नितेश कुमार/मुरुगेसन थुलासिमथी बनाम सुहास लालिनाकेरे यतिराज/पलक कोहली मिश्रित युगल SL3-SU5 ग्रुप प्ले स्टेज

12:40 बजे, दोपहर - पैरा बैडमिंटन - शिवराजन सोलाईमलाई/सिवन निथ्या श्री सुमाथी बनाम माइल्स क्रेजेवस्की/जैसी साइमन (यूएसए) मिश्रित युगल में SH6 ग्रुप प्ले स्टेज

दोपहर 2 बजे IST - पैरा बैडमिंटन - मनदीप कौर बनाम मरियम एनिओला बोलाजी (नाइजीरिया) महिला एकल में SL3 ग्रुप प्ले स्टेज

दोपहर 2 बजे IST - पैरा बैडमिंटन - मानसी जोशी बनाम कोनिता इख्तियार सयाकुरोह (इंडोनेशिया) महिला एकल एसएल3 ग्रुप प्ले स्टेज 2:40 दोपहर - पैरा बैडमिंटन - पुरुष एकल एसएल4 ग्रुप में सुकांत कदम बनाम मोहम्मद अमीन बुरहानुद्दीन (मलेशिया) खेल चरण 2:34 बजे, दोपहर – पैरा ताइक्वांडो – अरुणा तंवर बनाम नूरसिहान एकिनसी (तुर्की) महिला K44 -47 किग्रा राउंड ऑफ़ 16

3:20 बजे, दोपहर – पैरा बैडमिंटन – सुहास लालिनाकेरे यतिराज बनाम हिकमत रामदानी (इंडोनेशिया) पुरुष एकल SL4 ग्रुप प्ले स्टेज

3:20 बजे, दोपहर – पैरा बैडमिंटन – तरुण बनाम रोजेरियो जूनियर जेवियर डी ओलिवेरा (ब्राजील) पुरुष एकल SL4 ग्रुप प्ले स्टेज

4 PM बजे, शाम – पैरा बैडमिंटन – नितेश कुमार बनाम मनोज सरकार पुरुष एकल SL3 ग्रुप प्ले स्टेज

4:25 बजे, शाम – पैरा साइक्लिंग ट्रैक – ज्योति गड़ेरिया महिला C1-3 3000 मीटर व्यक्तिगत पर्स्यूट क्वालीफाइंग में

4:30 बजे, शाम – पैरा तीरंदाजी – शीतल देवी, सरिता महिला व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन रैंकिंग राउंड में

4:30 बजे, शाम – पैरा तीरंदाजी – हरविंदर सिंह पुरुष व्यक्तिगत रिकर्व ओपन रैंकिंग राउंड में

4:40 बजे, शाम – पैरा बैडमिंटन – पलक कोहली बनाम मिलेना सुरेउ (फ्रांस) महिला एकल SL4 ग्रुप प्ले स्टेज में

5:20 बजे, शाम – पैरा बैडमिंटन – तुलसीमथी मुरुगेसन बनाम रोजा इफोमो डे मार्को (इटली) महिला एकल SU5 ग्रुप प्ले स्टेज में

7:30 बजे, शाम – पैरा बैडमिंटन – मनीषा रामदास बनाम मौड लेफोर्ट (फ्रांस) महिला एकल SU5 ग्रुप प्ले स्टेज में

7:30 बजे, रात – पैरा बैडमिंटन – शिवराजन सोलामलाई बनाम सुभान (इंडोनेशिया) पुरुष एकल SH6 ग्रुप प्ले स्टेज में

7:30 बजे, रात – पैरा बैडमिंटन – निथ्या श्री सुमति सिवान बनाम जेसी साइमन (यूएसए) महिला एकल SH6 ग्रुप प्ले स्टेज में

8:30 बजे, रात – पैरा तीरंदाजी – राकेश कुमार, श्याम सुंदर स्वामी पुरुष व्यक्तिगत कंपाउंड ओपन रैंकिंग राउंड में

8:30 बजे, रात – पैरा तीरंदाजी – पूजा महिला व्यक्तिगत रिकर्व ओपन रैंकिंग में

