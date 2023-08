INDIA Alliance: हमें किसी पीएम पद की घोषणा करने की जरूरत नहीं, संयोजक होना चाहिए, अब्दुल्ला ने कहा- चुनाव के बाद बहुमत मिलने दीजिए, देखें वीडियो

Highlights बैठकें आयोजित की जाएं तो यह निश्चित रूप से प्रभावी होंगी। तीसरी बैठक है और शुक्रवार को औपचारिक एवं विस्तृत चर्चा होगी। सांगठनिक स्वरूप और आगे के कार्यक्रमों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी।

मुंबईः विपक्षी गठबंधन ‘इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इन्क्लूसिव अलायंस’ (इंडिया) के घटक दलों के नेताओं की अनौपचारिक बैठक बृहस्पतिवार को शुरू हो गई। यह पूछे जाने पर कि INDIA गठबंधन का पीएम चेहरा कौन होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने कहा कि आप मुझसे पूछें, तो मुझे नहीं लगता कि किसी प्रधानमंत्री पद के चेहरे की घोषणा करने की जरूरत है।

#WATCH | Mumbai | On the INDIA alliance meeting, National Conference Vice President Omar Abdullah says, "There should be a Convener. I think a Working Group is also needed because the kind of situation that is forming - we can't hold a meeting every two months like this. I think… pic.twitter.com/W1oykhgK1e

चुनाव होने दीजिए, हमें बहुमत मिलने दीजिए। उसके बाद निर्णय लिया जाएगा। अब्दुल्ला ने कहा, "एक संयोजक होना चाहिए। मुझे लगता है कि एक वर्किंग ग्रुप की भी जरूरत है क्योंकि जिस तरह के हालात बन रहे हैं, हम इस तरह हर दो महीने में बैठक नहीं कर सकते हैं। मेरा मानना है कि वर्किंग ग्रुप बनाकर यदि अधिक नियमित रूप से बैठकें आयोजित की जाएं तो यह निश्चित रूप से प्रभावी होंगी।"

#WATCH | Mumbai | When asked who will be the PM face of INDIA alliance, National Conference Vice President Omar Abdullah says, "If you ask me, I don't think we need to announce any Prime Ministerial face. Let the elections take place, let us get majority - decision will be made… pic.twitter.com/bbaORslY8v