Independence Day 2025: कहां बनाया जाता है तिरंगा? जानें नेशनल फ्लैग से जुड़ें कानून

Independence Day 2025: हर साल 15 अगस्त के दिन भारत में स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। यह दिन हमारे वीर स्वतंत्रता सेनानियों को याद करने और उन्हें सम्मान देने का दिन होता है। हर स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले और अनगिनत अन्य स्मारकों पर भारतीय तिरंगा फहराता है, तो उसके केसरिया, सफेद और हरे रंग मानसूनी आकाश में लहराते हैं। हालांकि, बहुत कम लोग हमारे तिरंगे के जुड़ी बातों के बारे में जानते हैं।

तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है और इससे जुड़े कई कानून और नियम है जो शायद सभी को न पता हों? दरअसल, भारत में तिरंगा भले ही पूरे देश में लहराया जाता है लेकिन इसे कोई भी कही भी नहीं बना सकता। बल्कि एक खास जगह पर ही तिरंगा का निर्माण किया जाता है।

कहां बनता है तिरंगा

कर्नाटक का एक छोटा सा गाँव बेंगेरी वह स्थान है जहां खादी और ग्रामोद्योग आयोग द्वारा लाइसेंस प्राप्त कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ (केकेजीएसएस) स्थित है। हुबली के पास स्थित, यह भारत की एकमात्र 'अधिकृत' ध्वज निर्माण इकाई है, जिसे एक ऐसी ज़िम्मेदारी सौंपी गई है जो देशभक्ति और सटीकता दोनों से ओतप्रोत है। और केकेजीएसएस की महिलाएँ ही हैं जो इन झंडों को प्रेम से बनाती हैं।

बेंगेरी, हुबली में भारतीय ध्वज का निर्माण

भारतीय राष्ट्रीय ध्वज बनाने का अधिकार आसानी से नहीं दिया जाता। भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) के मानकों के अनुसार, प्रत्येक ध्वज हाथ से काते और बुने हुए खादी से बना होना चाहिए। हर धागे को सख्त मानकों पर खरा उतरना होता है, केसरिया रंग साहस और बलिदान का, सफेद रंग शांति और सच्चाई का, हरा रंग आस्था और शौर्य का, और गहरे नीले रंग का अशोक चक्र जिसमें 24 समान दूरी पर तीलियाँ हों।

केकेजीएसएस की स्थापना 1957 में स्वतंत्रता सेनानी वेंकटेश मगदी ने गांधीवादी सिद्धांतों के अनुरूप की थी, जो आत्मनिर्भरता, खादी के पुनरुद्धार और ग्रामीण कारीगरों को सशक्त बनाने पर केंद्रित थे। हालाँकि, उन्हें भारतीय ध्वज बनाने का आधिकारिक लाइसेंस 2006 में मिला था। यह प्रक्रिया कर्नाटक के तुलसीगेरी में शुरू होती है, जहाँ भारतीय ध्वज संहिता के अनुसार हाथ से काती हुई खादी बुनी जाती है।

फिर कपड़ा रंगाई, छपाई, सिलाई और सख्त गुणवत्ता जाँच के लिए बेंगेरी स्थित केकेजीएसएस में जाता है। प्रत्येक ध्वज बीआईएस और ध्वज संहिता के नियमों का पालन करता है—3:2 का अनुपात, अशोक चक्र पर 24 समान दूरी पर तीलियाँ, और मानकीकृत केसरिया, सफेद और हरा रंग। केकेजीएसएस डेस्कटॉप झंडों से लेकर सरकारी भवनों के झंडों तक, नौ आधिकारिक आकार बनाता है।

भारतीय मानक-I (IS-I) ध्वज बनाने के लिए कुछ अन्य BIS-लाइसेंस प्राप्त इकाइयाँ भी अधिकृत हैं, लेकिन KKGSS राष्ट्रीय ध्वज का एकमात्र अधिकृत निर्माता है। प्रत्येक गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर माँग बढ़ने के कारण, KKGSS के कर्मचारी अक्सर 15 अगस्त से पहले के हफ़्तों में चौबीसों घंटे काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर झंडा समय पर अपने गंतव्य तक पहुँच जाए। दरअसल, लाल किले पर फहराया जाने वाला झंडा भी इसी गाँव में बनाया जाता है।

