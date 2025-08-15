Independence Day 2025: क्या है पीएम विकासशील भारत रोजगार योजना? किसे और कैसे मिलेगा इसका लाभ; जानें यहां

Independence Day 2025: आज 15 अगस्त के दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले से अपने 12वें स्वतंत्रता दिवस के संबोधन में, प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना (पीएम-वीबीआरवाई) के तहत एक योजना की घोषणा की है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर, उन्होंने बताया कि इस योजना के माध्यम से लगभग 3.5 करोड़ युवाओं को नए रोज़गार के अवसर मिलेंगे, जिसके लिए 1 लाख करोड़ रुपये का भारी-भरकम आवंटन किया गया है।

1 अगस्त, 2025 से लागू होने वाली इस पहल का उद्देश्य निजी क्षेत्र में नियुक्तियों को बढ़ावा देते हुए समावेशी, स्थायी रोज़गार सृजित करना है। इस योजना के तहत, निजी क्षेत्र में पहली बार नौकरी करने वाले कर्मचारियों को सरकार की ओर से 15,000 रुपये की प्रोत्साहन राशि मिलेगी, जबकि उन्हें नियुक्त करने वाली कंपनियों को भी आर्थिक लाभ मिलेगा। 99,446 करोड़ रुपये के इस योजना के कुल परिव्यय का लक्ष्य दो वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोज़गार सृजित करना है, और ये लाभ 1 अगस्त, 2025 से 31 जुलाई, 2027 के बीच सृजित नौकरियों पर लागू होंगे।

प्रधानमंत्री विकासशील भारत रोजगार योजना क्या है?

पीएम-वीबीआरवाई एक दोहरे लाभ वाली रोजगार पहल है, जिसका भाग ए कर्मचारियों के लिए और भाग बी नियोक्ताओं के लिए है।

भाग ए - कर्मचारियों के लिए: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) में पहली बार पंजीकृत और 1 लाख रुपये तक कमाने वाले कर्मचारियों को एक महीने का ईपीएफ वेतन - 15,000 रुपये तक - दो किस्तों में मिलेगा।

पहली किस्त छह महीने की निरंतर सेवा के बाद और दूसरी 12 महीने बाद मिलेगी, बशर्ते कर्मचारी अनिवार्य वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा कर ले। बचत और वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देने के लिए भुगतान सीधे आधार ब्रिज भुगतान प्रणाली (एबीपीएस) के माध्यम से किया जाएगा।

भाग बी - नियोक्ताओं के लिए: 1 लाख रुपये तक के वेतन वाले अतिरिक्त कर्मचारियों को नियुक्त करने वाले नियोक्ताओं को दो साल तक प्रति कर्मचारी प्रति माह 1,000 रुपये से 3,000 रुपये तक का प्रोत्साहन मिलेगा। विनिर्माण क्षेत्र के लिए, लाभ तीसरे और चौथे वर्ष तक बढ़ाए गए हैं। प्रोत्साहन राशि ईपीएफ वेतन स्लैब पर निर्भर करती है, जिसमें अधिक कमाई करने वाले कर्मचारियों के लिए अधिक भुगतान होता है।

A Historic #IndependenceDay Announcement! 🇮🇳



Hon’ble Prime Minister Shri @narendramodi announces the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, ushering in a new era of employment, formalisation, and social security for millions.



#PradhanMantriViksitBharatRozgarYojanapic.twitter.com/pRk8Naptnb — Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) August 15, 2025

पात्रता और कार्यान्वयन:

कर्मचारियों के लिए, पात्रता के लिए 1 अगस्त, 2025 और 31 जुलाई, 2027 के बीच शामिल होना, ≤INR 1 लाख, आधार से जुड़ा वैध UAN और लगातार 6-12 महीनों के लिए EPFO अंशदान आवश्यक है। नियोक्ताओं को कम से कम दो अतिरिक्त कर्मचारी (अगर कार्यबल <50) या पाँच (अगर ≥50 कर्मचारी) नियुक्त करने होंगे और छह महीने या उससे अधिक समय तक निरंतर रोजगार सुनिश्चित करना होगा।

Under the Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana, the GoI ensures a transparent payment system. First-Time Employees: Incentives via Aadhaar-based DBT Employers: Incentives in PAN-linked accounts, Direct & Transparent! #PradhanMantriViksitBharatRozgarYojana@socialepfopic.twitter.com/JBYgrAjCJX — EPFO CHIKMAGALUR (@epfochikmagalur) August 15, 2025

अनुपालन, कर और शिकायत निवारण:

सभी प्रोत्साहन कर योग्य हैं जब तक कि भविष्य में छूट न दी जाए। यह योजना निधि-सीमित है, जिसमें सख्त ऑडिट और धोखाधड़ी की जाँच होती है। कर्मचारी और नियोक्ता ऑनलाइन पोर्टल या कॉल सेंटर के माध्यम से शिकायत दर्ज कर सकते हैं, EPFO का लक्ष्य 15 दिनों के भीतर समाधान करना है। प्रत्यक्ष कर्मचारी प्रोत्साहनों को नियोक्ता लाभों के साथ जोड़कर, PM-VBRY का उद्देश्य भारत के युवाओं के बीच नौकरी बनाए रखने और वित्तीय साक्षरता को प्रोत्साहित करते हुए निजी क्षेत्र में भर्ती में तेजी लाना है।

The Pradhan Mantri Viksit Bharat Rozgar Yojana is reshaping India’s employment landscape. Nationwide awareness programmes are directly engaging with employees and employers to highlight the scheme’s benefits and opportunities.#MoLE#LabourMinistryIndiapic.twitter.com/1MKxKvWMgp — Ministry of Labour & Employment, GoI (@LabourMinistry) August 14, 2025

