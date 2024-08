Independence Day 2024: पीएम मोदी ने तोड़ दिया अपना ही रिकॉर्ड, 98 मिनट का दिया सबसे लंबा भाषण

Independence Day 2024: गुरुवार, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले पर तिरंगा फहराने पहुंचे। प्रधानमंत्री ने सुबह-सुबह लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराने के बाद देश को संबोधित किया। समारोह को संबोधित करते हुए। पीएम ने इस बार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया और एक नया रिकॉर्ड बनाया है। दरअसल, नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले पर जितनी बार भाषण दिया उसमें से साल 2024 का भाषण सबसे लंबा रहा। यह भाषण करीब 98 मिनट का रहा। देश और विदेश में प्रचलित सभी प्रमुख मुद्दों को छूते हुए प्रधानमंत्री ने लगभग 98 मिनट तक भाषण दिया।

पीएम ने 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' की जोरदार वकालत की और राजनीतिक दलों से इस सपने को साकार करने के लिए आगे आने का आग्रह किया।

साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि "धर्मनिरपेक्ष नागरिक संहिता" समय की मांग है, क्योंकि मौजूदा कानून "सांप्रदायिक नागरिक संहिता" और भेदभावपूर्ण हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता सेनानियों के प्रति देश की गहरी कृतज्ञता पर जोर देते हुए कहा कि राष्ट्र उनके बलिदानों का ऋणी है। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि स्वतंत्रता दिवस देश की आजादी के लिए लड़ने वालों की बहादुरी और समर्पण को सम्मान देने और याद करने का अवसर है।

"Some cannot tolerate India's progress unless it benefits them": PM Modi's indirect dig at opposition in I-Day speech



