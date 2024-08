Independence Day 2024: दिल्लीवासियों को दिल्ली मेट्रो ने इन मेट्रो लाइनों के पास पतंग न उड़ाने की दी सलाह, जानें कारण, यहां पढ़ें एडवाइजरी

Highlights दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने पतंग उड़ाने की सलाह जारी की डीएमआरसी ने नागरिकों को आवासीय क्षेत्रों से गुजरने वाली मेट्रो लाइनों के पास पतंग न उड़ाने की सलाह दी स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन समारोह के हिस्से के रूप में दिल्ली में पतंग उड़ाना एक लोकप्रिय परंपरा रही है

Independence Day 2024: दिल्ली मेट्रो रेलवे कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) ने रविवार को पतंग उड़ाने की सलाह जारी की और नागरिकों को आवासीय क्षेत्रों से गुजरने वाली मेट्रो लाइनों के पास पतंग न उड़ाने की सलाह दी।

स्वतंत्रता दिवस और रक्षा बंधन समारोह के हिस्से के रूप में दिल्ली में पतंग उड़ाना एक लोकप्रिय परंपरा रही है। इसी क्रम में डीएमआरसी ने 25,000 वोल्टेज लाइव ओवर हेड उपकरण में पतंग की डोर के उलझने से होने वाले संभावित खतरों से बचने के लिए पतंग उड़ाने की सलाह जारी की है।

डीएमआरसी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर, "दिल्ली मेट्रो, जो वर्तमान में दिल्ली-एनसीआर में लगभग 400 किलोमीटर का नेटवर्क संचालित करती है, मुख्य रूप से दैनिक यात्री सेवाओं के लिए ट्रेनों को बिजली देने के लिए पटरियों के समानांतर चलने वाले 25,000 वोल्टेज लाइव ओवर हेड इक्विपमेंट (ओएचई) तारों से सुसज्जित है।"

ओवर हेड इक्विपमेंट में पतंग की डोर का उलझना पतंग उड़ाने वालों और यात्रियों दोनों के लिए खतरनाक हो सकता है। डीएमआरसी ने कहा, "चूंकि 15 अगस्त के आसपास पतंगबाजी जोर पकड़ती है, इसलिए ऊंची मेट्रो लाइनों के आसपास पतंग उड़ाने पर पतंग की डोर ओवर हेड इक्विपमेंट तारों में उलझने या चलती ट्रेन के पेंटोग्राफ में फंसने की बहुत संभावना है।"

