IND VS GER SEMIFINAL HOCKEY Paris Olympics 2024: जीत की खुशी पर ग्रहण!, अमित रोहिदास पर बैन, जर्मनी के खिलाफ सेमीफाइनल नहीं खेलेंगे, आखिर क्या है वजह

Highlights मैच नंबर 35 (जर्मनी के खिलाफ भारत का सेमीफाइनल मैच) पर पड़ेगा। हूटर बजने से लगभग 40 मिनट पहले मैदान से बाहर भेज दिया गया था। स्टिक अनजाने में एक प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी पर लग गई थी।

IND VS GER SEMIFINAL HOCKEY Paris Olympics 2024: भारतीय हॉकी टीम के प्रमुख डिफेंडर अमित रोहिदास को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में रेड कार्ड मिलने के कारण एक मैच के लिए निलंबित कर दिया गया है और वह जर्मनी के खिलाफ मंगलवार को होने वाले ओलंपिक सेमीफाइनल में नहीं खेल पाएंगे। इसका मतलब है कि इस महत्वपूर्ण मैच के लिए भारत के केवल 15 खिलाड़ी ही उपलब्ध रहेंगे जो आठ बार के ओलंपिक चैंपियन के लिए करारा झटका है। अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ (एफआईएच) ने आधिकारिक बयान ने कहा,‘भारत और ग्रेट ब्रिटेन के बीच चार अगस्त को खेले गए मैच के दौरान अमित रोहिदास को एफआईएच आचार संहिता के उल्लंघन के लिए एक मैच के लिए निलंबित कर दिया गया था।’

बयान के अनुसार,‘‘निलंबन का असर मैच नंबर 35 (जर्मनी के खिलाफ भारत का सेमीफाइनल मैच) पर पड़ेगा, जिसमें अमित रोहिदास भाग नहीं लेंगे और भारत केवल 15 खिलाड़ियों की टीम के साथ खेलेगा।’’ रोहिदास को ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ रविवार को खेले गए मैच में अंतिम हूटर बजने से लगभग 40 मिनट पहले मैदान से बाहर भेज दिया गया था।

क्योंकि उनकी स्टिक अनजाने में एक प्रतिद्वंद्वी खिलाड़ी पर लग गई थी। ग्रेट ब्रिटेन के खिलाफ मैच के दूसरे क्वार्टर में 31 वर्षीय रोहिदास मैदान पर विल कैलनान से बहस में उलझ गए थे। मैदानी अंपायर ने भारतीय खिलाड़ी को पहले चेतावनी दी लेकिन टीवी अंपायर ने वीडियो रेफरल के बाद रोहिदास को रेड कार्ड दे दिया। यह मैच निर्धारित समय तक 1-1 से बराबर रहा।

भारत ने पेनल्टी शूटआउट में 4-2 से जीत दर्ज करके सेमीफाइनल में जगह बनाई। हॉकी इंडिया ने रोहिदास के निलंबन के खिलाफ पहले ही अपील दायर कर दी है जिस पर एफआईएच की एक जूरी फैसला करेगी। हॉकी इंडिया के ने कहा,‘टूर्नामेंट निदेशक ने अमित को मैच के लिए प्रतिबंधित/निलंबित कर दिया है। हॉकी इंडिया ने फैसले के खिलाफ अपील की है, जिसे एफआईएच जूरी बेंच के समक्ष रखा जाएगा।’

