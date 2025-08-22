IMD Weather Updates: उत्तर भारत में कहर बरपा रहे मेघ, 26 राज्यों में बारिश का अलर्ट; महाराष्ट्र में येलो अलर्ट
By अंजली चौहान | Updated: August 22, 2025 08:18 IST2025-08-22T08:16:47+5:302025-08-22T08:18:19+5:30
IMD Weather Updates:देश के पश्चिमी हिस्सों में, अगले 24 घंटों में कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अत्यधिक भारी वर्षा होने की संभावना है। केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी आने वाले दिनों में अत्यधिक भारी वर्षा होने का अनुमान है।
IMD Weather Updates:मौसम विभाग की रिपोर्ट में अगले कुछ दिनों में कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में भारी बारिश होने की संभावना है, जिससे 26 राज्यों पर इसका असर पड़ सकता है। इसमें दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र भी शामिल हैं। इस समय मानसून के कारण पूरे उत्तर भारत में बारिश ने कहर बरपा रखा है। पहाड़ों पर बारिश का असर मैदानों में बाढ़ के रूप में दिख रहा है।
दिल्ली में बारिश और वायु गुणवत्ता
दिल्ली में हल्की बारिश से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली है। शुक्रवार को भी शहर में गरज के साथ बारिश होने की संभावना है। फिलहाल, दिल्ली की वायु गुणवत्ता 'संतोषजनक' श्रेणी में है और वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 81 है।
देश के अन्य हिस्सों में भी अलर्ट
महाराष्ट्र: मुंबई में भारी बारिश के बाद शुक्रवार को कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।
Significant rainfall (in mm) from 0830 hrs IST to 2330 hrs IST of 21.08.2025:— India Meteorological Department (@Indiametdept) August 21, 2025
East Rajasthan: Udaipur 75, Kota 39;
Assam: Dhubri 43, Mohanbari 21;
West Madhya Pradesh: Guna 40, Bhopal 26;
West Rajasthan: Jodhpur 29;
Manipur: Imphal 27;
Chhattisgarh: Bilaspur 26;#WeatherUpdatepic.twitter.com/FXAabtJsJk
पश्चिमी भारत: कोंकण, गोवा, मध्य महाराष्ट्र और गुजरात में अगले 24 घंटों में बहुत भारी बारिश हो सकती है।
दक्षिण भारत: केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में भी आने वाले दिनों में बहुत भारी बारिश का अनुमान है।
उत्तर भारत: 20 से 24 अगस्त के बीच उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश हो सकती है।
पूर्वोत्तर भारत: असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा में भी 20 से 24 अगस्त के बीच भारी बारिश की संभावना है।
उत्तराखंड में यमुना का प्रवाह बाधित
उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में, एक बरसाती नाले से आए मलबे के कारण यमुना नदी का प्रवाह रुक गया है, जिससे एक अस्थायी झील बन गई है। सुरक्षा के लिए आस-पास के घरों और होटलों को खाली कराकर लगभग 150 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाया गया है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और पुलिस की टीम मौके पर मौजूद है।
भारी बारिश के इस मौसम में सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको अपने इलाके के मौसम के बारे में कोई और जानकारी चाहिए, तो आप पूछ सकते हैं।
महाराष्ट्र में येलो अलर्ट
मुंबई में कई दिनों तक भारी बारिश के बाद, शुक्रवार को महाराष्ट्र के कई हिस्सों में मध्यम से भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मुंबई में हुई बारिश के कारण जलभराव हो गया और सड़क, हवाई और रेल यातायात बाधित हुआ।