IMD Weather Updates: केरल-कर्नाटक से लेकर महाराष्ट्र-गुजरात तक मानसून मेहरबान, उत्तराखंड में बारिश की संभावना; जानें दिल्ली-NCR में कैसा रहेगा मौसम

IMD Weather Updates:दिल्ली-एनसीआर में उमस भरी गर्मी से लोग परेशान है। लोग मानसून की राहत का बेसब्री से इंतजार कर रहे है। इस बीच, भारतीय मौसम विभाग (IMD) ने आज देश भर के कई क्षेत्रों के लिए मौसम अलर्ट जारी किया है, जिसमें दक्षिणी और उत्तरी दोनों राज्यों को प्रभावित करने वाली व्यापक वर्षा, गरज के साथ बारिश और तेज़ हवाओं की चेतावनी दी गई है।

दक्षिण-पश्चिम मानसून पूरे उपमहाद्वीप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है, इसकी उत्तरी सीमा अब मुंबई, पुणे, कलबुर्गी, महबूबनगर और अगरतला सहित अन्य प्रमुख क्षेत्रों तक फैल गई है। केरल, माहे, तटीय कर्नाटक और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भारी से बहुत भारी वर्षा होने की संभावना है, जबकि केरल में अलग-अलग स्थानों पर अत्यधिक भारी बारिश होने की संभावना है।

VIDEO | Bhubaneswar: Low-Pressure System forms over Bay of Bengal, rainfall likely to continue till May 31.IMD scientist Manorama Mohanty says, "A low-pressure system over the Bay of Bengal has triggered rainfall and is likely to intensify over the next 24 hours. A warning has… pic.twitter.com/UxX63HM8ov