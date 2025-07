IMD Weather Today: महाराष्ट्र, गोवा, छत्तीसगढ़ समेत इन राज्यों में होगी मूसलाधार बारिश, IMD ने किया रेट अलर्ट जारी; जानें अन्य राज्यों का हाल

IMD Weather Today: भारतीय मौसम विभाग ने महाराष्ट्र के कई जिलों में भयंकर बारिश का अनुमान लगाया है। बारिश के अनुमान को देखते हुए राज्य के कई जिलों में आज स्कूलों को बंद कर दिया गया है। इस बीच, तटीय राज्य पश्चिम बंगाल और आसपास के क्षेत्रों में बने दबाव के कारण 26 जुलाई को महाराष्ट्र और छत्तीसगढ़ में अत्यधिक भारी बारिश का अनुमान लगाया है। महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गोवा के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है।

आईएमडी ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा, "पश्चिम बंगाल के गंगा के तटीय क्षेत्र पर बना दबाव पिछले 6 घंटों के दौरान 15 किमी प्रति घंटे की गति से पश्चिम-उत्तर-पश्चिम की ओर बढ़ा और कल, 25 जुलाई को 2330 बजे भारतीय समयानुसार गंगा के तटीय क्षेत्र और उससे सटे झारखंड के ऊपर अक्षांश 23.0° उत्तर और देशांतर 86.6° पूर्व के पास, पुरुलिया (पश्चिम बंगाल) से लगभग 40 किमी दक्षिण-दक्षिणपूर्व, जमशेदपुर (झारखंड) से 50 किमी पूर्व-उत्तरपूर्व, रांची (झारखंड) से 140 किमी पूर्व-दक्षिणपूर्व और जशपुरनगर (छत्तीसगढ़) से 250 किमी पूर्व में केंद्रित था।"

Subject:Depression over Gangetic West Bengal and adjoining Jharkhand



The Depression over Gangetic WestBengal moved west-northwestwards with a speed of 15 kmph during past 6 hoursand lay centred at 2330 hrs IST of yesterday, the 25th July over GangeticWest Bengal and… pic.twitter.com/erCPJfUuA7