IMD ने कहा- भारत में इस साल सामान्य रहेगा मॉनसून, 96 प्रतिशत बारिश की संभावना

नई दिल्ली: भारत मौसम विज्ञान विभाग ने शुक्रवार को मॉनसून के मौसम के दौरान सामान्य बारिश की भविष्यवाणी की, यह कहते हुए कि 1 जून से पहले इसके आने की संभावना कम है। मौसम एजेंसी ने मॉनसून के 4 जून के आसपास केरल में आने की भविष्यवाणी की है। आईएमडी के अनुसार, पूरे भारत में सामान्य वर्षा का 96 प्रतिशत प्राप्त होने की उम्मीद थी।

आईएमडी ने कहा कि देश के उत्तर-पश्चिमी हिस्से में बारिश की थोड़ी कमी रहने की संभावना है, क्योंकि मॉनसून सामान्य से 92 प्रतिशत कम है। अगले दो दिनों में मॉनसून के आगे बढ़ने के लिए अनुकूल परिस्थितियों की उम्मीद है। मौसम विभाग ने कहा, "मॉनसून के मजबूत होने के बाद, हम उम्मीद कर रहे हैं कि मॉनसून 4 जून के आसपास केरल में पहुंच जाएगा।"

Once the monsoon will get established strong, we are expecting the monsoon to arrive in Kerala around 4th June. Before 1st June, we are not expecting monsoon to arrive. Monsoon most likely to be normal this year: IMD pic.twitter.com/9YlMw903g3