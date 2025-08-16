Mumbai Weather: भारी बारिश के कारण आईएमडी ने रेड अलर्ट जारी किया, रविवार को और बारिश की संभावना, देखें पूर्वानुमान

मुंबई: आईएमडी ने शनिवार को मुंबई के लिए रेड अलर्ट जारी किया क्योंकि शहर में भारी बारिश जारी है और कई इलाकों में पानी भर गया है। आईएमडी ने 40 किमी प्रति घंटे की रफ़्तार से तेज़ हवाओं के साथ गरज और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है और कहा है कि आज मुंबई उपनगरीय इलाके में भारी बारिश (15 मिमी प्रति घंटे से ज़्यादा) होने की संभावना है।

महाराष्ट्र के ठाणे, रायगढ़, रत्नागिरी, औरंगाबाद, जालना, बीड, नांदेड़, परभणी और हिंगोली ज़िलों के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने "गुजरात क्षेत्र, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और विदर्भ में अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी और अत्यधिक भारी बारिश" का पूर्वानुमान जारी किया है।

कल भी बारिश जारी रहने की संभावना है क्योंकि आईएमडी ने 19 अगस्त तक मुंबई में बारिश का अनुमान लगाया है और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। लगातार हो रही बारिश को देखते हुए, बीएमसी ने नागरिकों से घरों से बाहर न निकलने की अपील की है।

निगम ने एक चेतावनी में कहा, "बृहन्मुंबई नगर निगम नागरिकों से अपील करता है कि जब तक बहुत ज़रूरी न हो, वे अपने घरों से बाहर न निकलें। किसी भी ज़रूरत, सहायता या आधिकारिक जानकारी के लिए, कृपया बृहन्मुंबई नगर निगम के मुख्य नियंत्रण कक्ष 1916 पर संपर्क करें और नगर प्रशासन के साथ सहयोग करें।"

नगर निगम ने कहा कि उसके सभी कर्मचारी और प्रणालियाँ स्थिति को नियंत्रित करने के लिए ज़मीनी स्तर पर काम कर रही हैं। निगम ने कहा, "वर्षा जल निकासी व्यवस्था, सीवेज व्यवस्था और पंपिंग स्टेशन जैसी महत्वपूर्ण सेवाओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है और वर्षा जल निकासी में कोई व्यवधान न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपाय तुरंत लागू किए जा रहे हैं।

मूसलाधार बारिश रात करीब एक बजे शुरू हुई और तड़के तक जारी रही, जिससे विक्रोली, घाटकोपर, भांडुप, चूनाभट्टी, आरे, अंधेरी, किंग्स सर्कल, मलाड और गोरेगांव सहित पश्चिमी और पूर्वी उपनगरों के निचले इलाकों में जलभराव हो गया।

भूस्खलन में दो लोगों की मौत

मुंबई में भारी बारिश के कारण हुए भूस्खलन में विरखोली इलाके में दो लोगों की मौत हो गई। अधिकारियों ने बताया कि यह घटना विक्रोली पार्कसाइट के वर्षा नगर में तड़के 2:39 बजे हुई। बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) के एक अधिकारी ने बताया कि पास की एक पहाड़ी से मिट्टी और पत्थर एक झोपड़ी पर गिर गए, जिससे चार लोग घायल हो गए। अस्पताल पहुँचने पर उनमें से दो को मृत घोषित कर दिया गया।

कई जिलों में 200 मिमी से ज़्यादा बारिश, यातायात प्रभावित

मुमवाऊ के पूर्वी उपनगर विक्रोली में सबसे ज़्यादा 248.5 मिमी बारिश दर्ज की गई, उसके बाद सांताक्रूज़, सायन और जुहू का स्थान रहा। आईएमडी ने बताया कि मुंबई के कई अन्य हिस्सों में 200 मिमी से ज़्यादा बारिश दर्ज की गई। जलभराव के कारण यातायात ठप्प हो गया।

मध्य और पश्चिमी रेलवे लाइनों पर कई स्थानों पर पटरियों पर जलभराव के कारण उपनगरीय रेल सेवाएँ भी बुरी तरह प्रभावित हुईं। भारी बारिश के कारण मुख्य लाइन पर माटुंगा, सायन, कुर्ला, विद्याविहार, घाटकोपर और भांडुप, तथा हार्बर लाइन पर वडाला, चूनाभट्टी, तिलक नगर और कुर्ला में पटरियाँ जलमग्न हो गईं।

बस सेवाएँ भी प्रभावित हुईं और सायन, किंग्स सर्कल, आरे कॉलोनी और मलाड सबवे सहित अन्य जलभराव वाले इलाकों से बेस्ट की बसों का मार्ग परिवर्तित कर दिया गया।

