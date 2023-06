HeatWave Alert: भारत के कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट, जानें अपने शहर के मौसम का हाल, देखें लिस्ट

Highlights भारत के कई राज्यों में हीटवेव का अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी ने कहा है कि देश में कहीं पर हीटवेव जारी रहेगा तो कहीं पर आंधी-तूफान और बारिश होगी। विभाग के अनुसार, देश के कई हिस्सों में अगले पांच दिनों तक मौसम काफी खराब रहने वाला है।

नई दिल्ली: भारत मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट (IMD) ने 12 जून को एक एडवाइजरी जारी किया है और कहा है कि देश के इन पांच राज्यों में अगले पांच दिनों तक हीटवेव जारी रहेगा। आईएमडी ने आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल सहित कई और राज्यों में अगले पांच दिनों तक के लिए हीटवेव की एडवाइजरी जारी किया है।

आईएमडी के वैज्ञानिक नरेश कुमार के अनुसार, आंध्र प्रदेश, बिहार, झारखंड, ओडिशा, छत्तीसगढ़ और पश्चिम बंगाल में अगले पांच दिनों के लिए ज्यादा लू के लिए अलर्ट घोषित किया गया है। उन्होंने बताया है कि दिल्ली, हरियाणा या पंजाब में लू का अभी कोई खतरा नहीं है। इस बीच चक्रवात बिपरजॉय के कारण प्रभावित क्षेत्रों में 14 और 15 जून को 125 किमी/घंटा से भी अधिक बारिश और हवाएं देखने की उम्मीद है।

आईएमीड ने पूरे भारत में अगले पांच दिनों तक कैसा मौसम रहेगा, इसकी एक संभावतना बताई है। ये भविष्यवाणी कुछ इस प्रकार है।

पूर्वोत्तर भारत: भविष्यवाणी के अनुसार, पूर्वोत्तर भारत में अगले पांच दिनों में ज्यादातर हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। इन जगहों के कुछ इक्का-दुक्का हिस्से में भारी से बहुत भारी बारिश होनी की संभावना है। आईएमडी के अनुसार, मेघालय में 14 से 16 जून के बीच कुछ छिटपुट और अत्यंत भीषण बारिश के तूफान की भी संभव हैं।

Jharkhand | All schools in the state will remain closed till June 14, in the wake of the continued heat wave prevailing in the state: School Education and Literacy Department, Jharkhand Government pic.twitter.com/x98uE5lQ0R